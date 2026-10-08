Разгоняется до 310 км/ч: в Украине сертифицировали дрон-перехватчик Blade

В Украине внедрили в вооружение дрон-перехватчик Blade украинской компании Phantom Defense. Беспилотник предназначен для перехвата дронов авиационного типа и способен развивать скорость до 310 км/ч.

Видео дня

После включения в вооружение Blade переходит от этапа разработки и испытаний к готовности к поставкам Силам обороны. Об этом сообщает компания Phantom Defense

Что известно о Blade

Дрон-перехватчик Blade прошел кодификацию Министерства обороны Украины. В Phantom Defense отметили, что это важный этап, который переводит систему от разработки и испытаний к готовности к поставкам Силам обороны.

Blade является частью интегрированной системы противодействия беспилотникам Phantom Defense. Она объединяет средства обнаружения, радиоэлектронной борьбы, кинетические перехватчики и платформу ситуационной осведомленности и управления боем.

Характеристики дрона

Blade разработан для перехвата беспилотников самолетного типа. Перехватчик может развивать максимальную скорость до 310 км/ч, работать на дальности до 30 км и нести до 0,5 кг полезной нагрузки.

Система вертикального взлета и посадки позволяет запускать Blade с необорудованных площадок без привязки к взлетно-посадочным полосам.

РЕКЛАМА

Дневная и тепловизионная камеры обеспечивают возможность круглосуточной работы.

Управление и заказ Blade

Blade имеет наземную станцию управления, которая обеспечивает передачу телеметрии и видео, а также управление полетом. Оператор получает автоматизированное рабочее место в формате кейса, время автономной работы которого составляет от четырех часов.

В Phantom Defense также сообщили, что в скором времени перехватчик станет доступен для заказа на Brave1 Market.

Phantom Defense – украинская оборонно-технологическая компания, разрабатывающая системы противодействия беспилотным угрозам. По ее данным, продукция компании уже применяется в боевых условиях в Украине.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставкам Вооруженным силам Украины наземный роботизированный комплекс Varkhan. В ходе испытаний платформа продемонстрировала способность перевозить сотни килограммов груза на расстояние в несколько десятков километров, в том числе по сложной местности.