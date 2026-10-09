Рекорды осени: продолжение следует. Украинское информационное пространство бурлит от громких обсуждений "мирного плана", который существует лишь в воображении некоторых политиков. Реальная война, реальная ситуация на фронте отходят на второй, третий, а то и десятый план. Создается впечатление, что все, что происходит на линии боевого столкновения, либо не стоит на повестке дня СМИ, либо просто не представляет интереса для широкой аудитории.

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Но на самом деле жизнь "украинской аудитории" и будущее страны (в том числе перспективы пока что призрачных "мирных переговоров") определяются положением дел именно на поле боя. Эти события, кстати, сильно контрастируют с "капитулянтскими настроениями" некоторых политиков и "лидеров мнений". Позитивных новостей с фронта довольно много, и каждая из них написана кровью и потом.

Осень стала для нас временем рекордов. На большинстве участков фронта Силам обороны Украины удается сорвать планы противника. Отдельная история успеха – операция "Вивальди". Во время переломного третьего этапа этой операции (кстати, третий концерт Антонио Вивальди из цикла "Четыре времени года" называется "Осень") были освобождены несколько знаковых населенных пунктов к северу от Лимана. Масштабное наступление Третьего армейского корпуса ВСУ продолжается. Но успехи Сил обороны не ограничиваются операцией "Вивальди".

Сегодня одним из интегральных показателей положения дел на поле боя является количество безвозвратных потерь противника. Так вот, потери личного состава захватчиков в сентябре достигли 46 230 человек, что стало абсолютным рекордом года. Статистика Сил беспилотных систем свидетельствует, что в первые дни октября рекордный темп не просто сохраняется, но и нарастает.

Только в течение первых пяти дней октября экипажи СБС по сравнению с аналогичным периодом сентября увеличили количество безвозвратных и санитарных потерь живой силы противника почти на 40% – 2699 "принудительно демобилизованных" оккупантов против 1931. Как говорит командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди: "Скрытая мобилизация РФ в действии – это только начало".

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Также в сентябре было установлено несколько рекордов в рамках программы "еБали". В частности, общее количество ударов на глубине более 20 км превысило 11 тыс. Достигнуто максимальное количество и плотность поражений на расстоянии более 50 км (значительная часть этой статистики приходится на логистический маршрут Мариуполь – Крым). Это лишь некоторые показатели, знаменующие собой успешное открытие осеннего сезона.

Пока "лидеры мнений" в тылу раздувают иллюзии относительно "мирных планов" и "быстрого прекращения огня", мы готовимся к новым рекордам. Не потому, что стремимся к войне, – просто мы реалисты и не смотрим на мир через розовые очки. Достаточно вспомнить, что Украина неоднократно предлагала пути к миру, соглашалась на прекращение огня и начало переговоров. Вместо этого враг усиливал и продолжает усиливать эскалацию.

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А значит – должен вырасти и уровень наших достижений. Другого пути не существует. Рано или поздно преступный режим на болотах либо заговорит о мире, либо падет. Течение истории остановить невозможно, а история – на нашей стороне. Работаем, оснащаем дроны. Держим строй. Слава Украине!

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