Россия не демонстрирует существенного продвижения на фронте, поэтому пытается компенсировать отсутствие военных успехов ударами по украинской инфраструктуре и информационными операциями. В то же время перспективы достижения стабильного прекращения огня до завершения отопительного сезона остаются невысокими.

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Об этом в интервью РБК-Украина заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Видеоматериал обнародован на YouTube-канале.

Российская стратегия предусматривает одновременное давление на Украину на фронте, энергетический террор и попытки внутренней дестабилизации. Москва стремится добиться уступок от украинских властей, используя сложную ситуацию в стране зимой.

Вениславский подчеркнул, что Россия не отказывается от максималистских требований в отношении Украины. После второго раунда переговоров в Абу-Даби российский диктатор Владимир Путин продолжил настаивать на полной оккупации Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время, по словам нардепа, российские войска не достигают желаемых результатов на фронте. Продвижение противника происходит преимущественно в пределах так называемой килл-зоны и серой зоны, а не за счет существенных территориальных достижений.

"Они пытаются любыми способами и средствами оккупировать максимальное количество территорий до того, как произойдет какой-либо прогресс в мирном диалоге", – объяснил Вениславский.

Он также обратил внимание на значительные потери российской армии. Согласно приведенной им официальной статистике, на отдельных участках фронта соотношение потерь противника к потерям Сил обороны Украины достигает 50-70 к одному.

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Именно отсутствие заметных военных результатов заставляет Кремль активнее использовать другие инструменты давления. В частности, Россия пытается нанести максимальный ущерб украинской экономике и критической инфраструктуре в период холодов.

"По данным наших разведывательных органов, Россия практически ежегодно использует один и тот же сценарий. Она пытается использовать зиму, чтобы нанести максимальный ущерб экономике Украины и объектам критической инфраструктуры", – отметил Вениславский.

Он добавил, что период с ноября по март российская сторона рассматривает как самое широкое окно возможностей для достижения своих гибридных целей. Речь идет не только об ударах по энергетическим объектам, но и о попытках раскачать ситуацию внутри Украины.

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В частности, противник использует общественные конфликты, в том числе связанные с деятельностью территориальных центров комплектования. В качестве примера Вениславский привел ситуацию в Петропавловской Борщаговке. В то же время он отметил, что в настоящее время нет доказательств того, что этот инцидент был заранее организован Россией.

"Но противник очень умело использовал это в своих пропагандистских информационных ресурсах, продемонстрировав, что в Украине есть определенные проблемы", – сказал нардеп.

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Отдельно он обратил внимание на попытки России оправдать удары по гражданским объектам. Пропагандистские ресурсы РФ регулярно пытаются представить атаки на больницы, школы, объекты культурного наследия и мосты как якобы удары по военной логистике.

Вениславский также скептически оценил перспективы скорого завершения войны. Он считает маловероятным достижение стабильных договоренностей о прекращении боевых действий и справедливом мире до завершения зимнего отопительного сезона.

"Россия делает ставку на то, чтобы народ Украины оказался на грани выживания. И они надеются, что это побудит украинскую власть – президента, главнокомандующего, парламент – идти на уступки", – подчеркнул депутат.

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В то же время он убежден, что российский энергетический террор не сломит украинцев, а Украина продолжит отвечать на атаки противника.

"Безусловно, она будет продолжать уничтожать нашу критическую инфраструктуру, объекты электроснабжения и теплоснабжения. Поэтому зима, как и прогнозировалось, будет непростой", – подытожил Вениславский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что наибольшее количество пехоты российская армия сосредоточила на Добропольском направлении Донецкой области. По оценке командира 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрия Филатова, противник продолжает наращивать там силы и не отказывается от попыток продвижения, несмотря на значительные потери.