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Разработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалось

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
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Разработчики комплекса "Ай-Петри" научились побеждать российские "Герани": как им это удалось
Комплекс не глушит украинские беспилотники. Источник: censor.net

Украинские разработчики комплекса "Ай-Петри" усовершенствовали систему, чтобы эффективнее обнаруживать и нейтрализовать российские ударные беспилотники "Герань". В частности, комплекс научился обнаруживать дроны на значительно большем расстоянии и разрушать их каналы связи с помощью MESH-модемов.

Это позволяет срывать взаимодействие беспилотников в воздухе и передавать информацию об угрозах подразделениям ПВО. Об этом рассказала военная корреспондентка Ольга Калиновская в своей колонке для Цензор.Нет.

Как "Ай-Петри" противодействует российским "Гераням"

Сначала комплекс "Ай-Петри" создали для обнаружения и противодействия российским разведывательным беспилотникам, в частности "Орланам", "Залам" и "Суперкамам". На вооружение его приняли в 2024 году, после чего разработчики постоянно обновляли программное обеспечение в ответ на модернизацию российских дронов.

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Разработчики комплекса ''Ай-Петри'' научились побеждать российские ''Герани'': как им это удалось

Ай-Петри: характеристики. Источник: censor.net

Теперь приоритетной целью стали реактивные "Герани-4" и "Герани-5", которые могут развивать скорость до 600 км/ч. Разработчики увеличили дальность их обнаружения: если первые комплексы сканировали территорию в радиусе 20–30 км, то теперь этот показатель вырос в разы.

Заблаговременное обнаружение дает больше времени для противодействия. По словам директора по исследованиям и разработкам "Сторквей" Станислава Копылова, зафиксированы случаи, когда после работы комплекса российский дрон отклонялся от первоначальной цели на 800 метров.

Как украинские разработчики разрушают MESH-сеть дронов

С осени 2025 года россияне начали устанавливать на "Герани" китайские MESH-модемы. Благодаря им беспилотники могут обмениваться информацией, корректировать курс и передавать данные друг другу, если один из дронов попадает под воздействие РЭБ.

Разработчики комплекса ''Ай-Петри'' научились побеждать российские ''Герани'': как им это удалось

Источник: censor.net

Разработчики комплекса ''Ай-Петри'' научились побеждать российские ''Герани'': как им это удалось

"Ай-Петри": характеристики. Источник: censor.net

Разработчики "Ай-Петри" внесли изменения в программное обеспечение, которые позволяют обнаруживать радиообмен между такими беспилотниками и создавать специальные помехи. Они нарушают обмен данными между дронами, из-за чего MESH-сеть распадается, а отдельные БПЛА становятся целями украинской ПВО.

Позже россияне добавили к MESH-модемам наземные ретрансляторы. В ответ Силы обороны создали над столицей так называемый анти-MESH-купол, в котором важную роль играет "Ай-Петри".

Комплекс не глушит украинские беспилотники

Одно из главных преимуществ "Ай-Петри" – система распознавания "свой-чужой". Она позволяет подавлять сигналы вражеских БПЛА, не мешая работе украинских дронов-перехватчиков.

Кроме того, комплекс может автоматически определять частоты, которые нужно глушить, и те, на которые нельзя воздействовать. Это снижает риск ошибочного подавления собственных беспилотников.

По словам военных, установка также помогает смежным подразделениям распознавать дроны в небе, поскольку не только подавляет сигналы, но и выявляет и анализирует информацию с бортов.

Разработчики комплекса ''Ай-Петри'' научились побеждать российские ''Герани'': как им это удалось

Ай-Петри характеристики. Источник: censor.net

Какие еще цели может обезвреживать "Ай-Петри"

Комплекс имеет профили противодействия FPV-дронам и управляемым авиабомбам, однако его основная специализация – борьба с реактивными "Геранями". По словам военных, на Запорожском направлении были случаи, когда после работы "Ай-Петри" четыре российские авиабомбы упали, но не взорвались.

Специалисты также подчеркивают, что лучше всего комплекс работает в составе единой системы с другими средствами радиоэлектронной борьбы, радарами, ПВО и дронами-перехватчиками. Обмен информацией между подразделениями позволяет эффективнее обнаруживать и уничтожать воздушные цели.

Разработчики комплекса ''Ай-Петри'' научились побеждать российские ''Герани'': как им это удалось

Характеристики "Ай-Петри". Источник: censor.net

Разработчики готовятся к новым российским технологиям

Россия продолжает совершенствовать навигационные системы своих дронов. В частности, на модернизированных реактивных "Геранях" используют модуль "Комета-М" с 16 антенными элементами, которые помогают отсекать помехи от украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Исполнительный директор общественного союза "Радиоэлектронный альянс Украины" Денис Анисифоров отметил, что в Украине работают около 250 предприятий в сфере радиоэлектроники, однако лишь примерно десяток из них создает сложные технологические продукты. Среди таких компаний он назвал "Сторквей".

Сейчас разработчики "Ай-Петри" работают над усилением противодействия навигационным сигналам российских дронов. Еще одним будущим вызовом может стать российская спутниковая система связи "Рассвет", аналог Starlink, если ее начнут использовать для управления беспилотниками.

Разработчики комплекса ''Ай-Петри'' научились побеждать российские ''Герани'': как им это удалось

Ай-Петри характеристики. Источник: censor.net

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные Силы Украины получили 20 комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил в соцсетях. Он добавил, что эта партия техники профинансирована совместно с западными партнерами из НАТО.

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