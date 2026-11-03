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"Спасал жизни": от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем "Кусто" Багрий. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
4,7 т.
"Спасал жизни": от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем "Кусто" Багрий. Фото
Военный хирург Артем Багрий

На фронте погиб военный хирург Артем Багрий с позывным "Кусто". Жизнь мужчины оборвала вражеская управляемая авиабомба (КАБ).

На войне он помогал раненым и спасал их жизни. Об этом сообщили в Четвертом отдельном медицинском батальоне.

"Друг Кусто – в строю! Вражеский удар управляемой авиабомбой унес жизнь нашего побратима – хирурга друга Кусто. С начала 2024 года он стал частью батальона, где стабилизировал состояние и спасал жизни раненых бойцов", – говорится в сообщении.

''Спасал жизни'': от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем ''Кусто'' Багрий. Фото

Жизнь мужчины оборвала КАБ. Источник: Instagram/med4.ab3

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Что известно о погибшем

Как рассказали в подразделении, после создания Четвертого отдельного медицинского батальона "Кусто" присоединился к его передовой хирургической группе.

''Спасал жизни'': от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем ''Кусто'' Багрий. Фото

Жизнь мужчины оборвала КАБ. Источник: Facebook/Viktoriia Kovach

Гибель Артема Багрия в результате российского удара стала болезненной утратой для побратимов и всех, кто знал его и работал рядом. "Кусто" запомнился как человек с добрым сердцем, незаурядным умом и высоким профессиональным мастерством хирурга.

"Благодаря его усилиям бойцы получали шанс на будущее и полноценную жизнь, а не трагический финал. Честь и светлая память Герою! Память о тебе будет жить вечно!" – говорится в сообщении.

О месте и времени похорон военного медика станет известно позже.

''Спасал жизни'': от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем ''Кусто'' Багрий. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, на фронте погибла молодая боевая медик Диана Горун с позывным "Марена". Жизнь девушки оборвалась в результате атаки российского беспилотника. Ей навсегда останется 23 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате артиллерийского обстрела в ночь на 1 октября погибла боевая медик Иванна "Гайка" Куценко. Она несла службу в одном из подразделений морской пехоты. Защитнице навсегда останется 33 года.

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