Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых результатах украинских ударов на большие расстояния по объектам, связанным с российской военной деятельностью. Среди пораженных целей были место запуска и хранения ударных дронов, нефтяной объект и склад снабжения российских оккупационных войск.

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Украинские военные поразили цель в Чёрном море. Об этом глава государства сообщил в своём Telegram-канале.

Кроме того, под удар попало место запуска и хранения ударных беспилотников в Орловской области РФ.

Также был нанесен удар по нефтяному объекту в Самарской области. Еще одной целью стал склад снабжения российских оккупационных войск в Брянской области.

Президент отдельно поблагодарил военнослужащих и работников украинской оборонной промышленности, которые обеспечивают возможность наносить удары по целям, связанным с российской войной.

"И сегодня тоже есть важные результаты наших дипломатических ударов. Поражена цель в Чёрном море, а также — место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области", — заявил Зеленский.

Он добавил, что украинские силы также применили "санкции" в отношении нефтяного объекта в Самарской области и склада снабжения оккупантов в Брянской области.

"Именно такие справедливые ответы сейчас нужны. Будем и в дальнейшем лишать Россию возможности продолжать эту войну", – сказал президент.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что корабли российских оккупационных войск "Буян-М" и "Адмирал Эссен", по которым Силы обороны Украины нанесли удар в ночь на 9 сентября, получили значительный ущерб; степень повреждения третьего судна – "Адмирала Макрова" – еще требует уточнения. Вероятно, враг попытается их отремонтировать, но сделать это будет непросто.

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