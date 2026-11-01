СБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударов

Воины Службы безопасности Украины нанесли ряд сокрушительных ударов по военным объектам врага. В Ростовской области поражен комбинат "Каменский", задействованный в производстве ракет, которыми Россия терроризирует Украину.

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Также воины проредили российскую ПВО в этом же регионе РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о последних ударах СБУ

Служба безопасности в этот раз, по словам главы государства, сосредоточила внимание на Ростовской области РФ.

"Наши дальнобойные санкции – в Ростовском регионе. Поражен комбинат Каменский – предприятие российского ОПК, которое задействовано в производстве ракет", – отметил Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, комбинат Каменский производит твердое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракет и авиационных боеприпасов. Удары по таким предприятиям уменьшают возможности российской армии обстреливать украинские города и села из РСЗО.

Также в Ростовской области силами СБУ были поражены и комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф".

Общая стоимость пораженных объектов ПВО – около 70 миллионов долларов.

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"Благодарю воинов СБУ и другие составляющие Сил обороны за меткость! Справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы уменьшить возможности России продолжать ее", – подчеркнул президент.

Напомним, накануне в Генштабе отчитывались, что в ночь на 31 октября Силы обороны атаковали российский комбинат "Каменский" в Ростовской области, где производят твердое ракетное топливо. В результате удара загорелся склад готовой продукции, кроме того, повреждены четыре производственных цеха.

Во время операции были использованы ударные беспилотники и береговые ракетные комплексы "Нептун" Военно-морских сил ВСУ.

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Говорил ли Зеленский о том же ударе или СБУ атаковали предприятие повторно – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 ноября в Нижегородской области РФ звучали взрывы: регион атаковали дроны. Под ударом оказался город Кстово и расположенный там нефтеперерабатывающий завод.

После попаданий на НПЗ, который является четвертым по мощности в РФ, вспыхнул мощный пожар.