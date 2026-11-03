СБУ задержала российскую информаторшу, которая корректировала удары по Харькову: следующим ее ''заданием'' был теракт. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередную российскую информаторшу, которая корректировала удары по Харькову. Следующим заданием предательницы был теракт против наших защитников.

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Теперь женщине грозит до 8 лет за решеткой. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторшу в Харькове, которая корректировала вражеские атаки по городу", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, на россиян работала продавщица местного магазина. Ее завербовали представители спецслужб РФ, поскольку женщина привлекла их прокремлевскими постами в чатах Telegram-каналов.

По заданию кураторов фигурантка пешком обследовала улицы областного центра и искала запасные командные пункты Сил обороны, которые оккупанты планировали атаковать с воздуха.

Обнаруженные объекты она фотографировала на телефон, в частности снимала здания, возле которых замечала украинских военных и военную технику.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно выявили связи женщины с российскими спецслужбами, задокументировали ее разведывательную деятельность и задержали по месту жительства.

"Также стало известно, что следующим заданием фигурантки было участие в подготовке терактов против украинских воинов, находившихся на ротации после передовой", – говорится в сообщении.

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Кроме того, женщина собирала информацию о местах стоянки автомобилей украинских военных. Она фотографировала такие места и отправляла снимки своему российскому куратору.

Во время обыска правоохранители изъяли у подозреваемой смартфон, в памяти которого хранились фотографии военных объектов и переписка с представителем РФ.

Сейчас СБУ сообщила женщине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном распространении сведений о перемещении или расположении украинских военных формирований в условиях военного положения.

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"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос о дополнительной квалификации ее преступлений как государственной измены", – сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, СБУ задержала бывшего моряка, который по заказу россиян корректировал удары по Одессе. Враг завербовал мужчину после того, как его списали с судна. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который наводил российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.