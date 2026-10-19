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СБУ задержала в Одессе корректировщицу ФСБ, которая наводила удары по порту и объектам Национальной гвардии. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
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СБУ задержала в Одессе корректировщицу ФСБ, которая наводила удары по порту и объектам Национальной гвардии. Фото
Задержали жительницу Одессы, которая помогала России устраивать бить по городу. Источник: СБУ

В Одессе контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередную вражескую корректировщицу. Жительница Одессы за деньги согласилась работать на российскую ФСБ.

Она передавала врагу координаты объектов Национальной гвардии, помогала атаковать портовую инфраструктуру. Подробности сообщили в СБУ.

Жительница Одессы помогала врагу наносить удары по портам и объектам Национальной гвардии

В сообщении отмечается, что киберспециалисты и следователи Службы безопасности задержали в Одессе еще одну агентку ФСБ.

СБУ задержала в Одессе корректировщицу ФСБ, которая наводила удары по порту и объектам Национальной гвардии. Фото

В Одессе задержали агентку ФСБ

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"Злоумышленница готовила координаты для ракетно-дроновых атак рашистов по областному центру. Установлено, что основными "целями", которые враг поставил перед корректировщицей, были объекты Национальной гвардии Украины, нефтеперерабатывающие предприятия и портовая инфраструктура", – отметили в СБУ.

По данным следствия, работать на врага против собственной страны согласилась жительница Одессы, занимавшая должность торгового представителя местной пищевой компании. Мотивом для предательства стало ее желание подзаработать.

"После вербовки в чате мессенджера агентка контактировала с рашистами через "связного" – сотрудника одного из отделов оккупационного МВД РФ во временно оккупированном Крыму.По его инструкциям фигурантка отслеживала места сосредоточения личного состава и техники украинских войск, а затем отмечала их на Google-картах для дальнейшего "отчета" в ФСБ.Кроме того, агентка фиксировала расположение нефтеперерабатывающих предприятий и крупных логистических центров Одесского порта", – отметили в Службе.

Там добавили, что по городу предательница передвигалась на общественном транспорте (который постоянно меняла ради конспирации), из окон фотографировала объекты, представлявшие интерес для врага.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее  с поличным, когда она проводила доразведку вблизи потенциальной "цели". Во время задержания у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на ФСБ. Следователи Службы безопасности сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – подчеркнули в СБУ.

СБУ задержала в Одессе корректировщицу ФСБ, которая наводила удары по порту и объектам Национальной гвардии. Фото

Фрагменты переписки предательницы и ее куратора

СБУ задержала в Одессе корректировщицу ФСБ, которая наводила удары по порту и объектам Национальной гвардии. Фото

Фрагменты переписки предательницы и ее куратора

СБУ задержала в Одессе корректировщицу ФСБ, которая наводила удары по порту и объектам Национальной гвардии. Фото

Фрагменты переписки предательницы и ее куратора

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецназовцы задержали таксиста, который корректировал обстрелы Краматорска, а также разоблачили предателя, который пытался активировать 148 "Старлинков" для армии РФ.

Кроме того, СБУ задержала агента РФ, который готовил тайники со взрывчаткой для терактов в Харькове.

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Война в УкраинеШпионажУкраинаОдессапредательСлужба безопасности Украины (СБУ)ФСБ
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