СБУ задержала в Одессе корректировщицу ФСБ, которая наводила удары по порту и объектам Национальной гвардии. Фото

В Одессе контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередную вражескую корректировщицу. Жительница Одессы за деньги согласилась работать на российскую ФСБ.

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Она передавала врагу координаты объектов Национальной гвардии, помогала атаковать портовую инфраструктуру. Подробности сообщили в СБУ.

Жительница Одессы помогала врагу наносить удары по портам и объектам Национальной гвардии

В сообщении отмечается, что киберспециалисты и следователи Службы безопасности задержали в Одессе еще одну агентку ФСБ.

"Злоумышленница готовила координаты для ракетно-дроновых атак рашистов по областному центру. Установлено, что основными "целями", которые враг поставил перед корректировщицей, были объекты Национальной гвардии Украины, нефтеперерабатывающие предприятия и портовая инфраструктура", – отметили в СБУ.

По данным следствия, работать на врага против собственной страны согласилась жительница Одессы, занимавшая должность торгового представителя местной пищевой компании. Мотивом для предательства стало ее желание подзаработать.

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"После вербовки в чате мессенджера агентка контактировала с рашистами через "связного" – сотрудника одного из отделов оккупационного МВД РФ во временно оккупированном Крыму.По его инструкциям фигурантка отслеживала места сосредоточения личного состава и техники украинских войск, а затем отмечала их на Google-картах для дальнейшего "отчета" в ФСБ.Кроме того, агентка фиксировала расположение нефтеперерабатывающих предприятий и крупных логистических центров Одесского порта", – отметили в Службе.

Там добавили, что по городу предательница передвигалась на общественном транспорте (который постоянно меняла ради конспирации), из окон фотографировала объекты, представлявшие интерес для врага.

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"Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее с поличным, когда она проводила доразведку вблизи потенциальной "цели". Во время задержания у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на ФСБ. Следователи Службы безопасности сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – подчеркнули в СБУ.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецназовцы задержали таксиста, который корректировал обстрелы Краматорска, а также разоблачили предателя, который пытался активировать 148 "Старлинков" для армии РФ.

Кроме того, СБУ задержала агента РФ, который готовил тайники со взрывчаткой для терактов в Харькове.