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"Сердце разрывает боль": в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 6,6 т.
"Сердце разрывает боль": в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Фото
В сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Ежедневно оккупационная армия России продолжает атаковать мирные украинские города и убивает людей. Очередной жертвой путинской агрессии стал 16-летний Влад Першин.

Россияне убили парня в поселке Песочин Харьковского района. Об этом сообщает Facebook-группа "Их убила Россия".

Циничное военное преступление

Влад был убит российскими террористами ракетным ударом по поселку Песочин вечером 11 октября. В момент удара подросток проезжал на самокате возле магазина, куда было попадание.

Крестная погибшего парня Нина Лазоренко написала, что никто из родных не может поверить в трагедию, которую в их дома принесла российская армия.

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"Трудно это писать и невозможно постичь ужас. Сегодня не стало моего крестника Владика, сынишка моей сестры Елены. Мы не можем в это поверить, сердце разрывает боль", – написала женщина.

''Сердце разрывает боль'': в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Фото

Влад Першин убит ударом по Харьковщине. Источник: Соцсети

''Сердце разрывает боль'': в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Фото

Россияне убили ребенка. Источник: Соцсети

''Сердце разрывает боль'': в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Фото

Оккупанты убили подростка. Источник: Скриншот

Напомним, 13 октября российская террористическая армия атаковала Львовскую область. В результате обстрела уничтожены жилые дома в поселке Мурованое.

Как писал OBOZ.UA, утром 12 октября Россия атаковала Харьков и била по многоэтажкам. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, среди них – двое детей.

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