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"Шахед" попал в надстройку: появились подробности о капитане судна, которого РФ убила ударом по Одесской области. Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 2,3 т.
"Шахед" попал в надстройку: появились подробности о капитане судна, которого РФ убила ударом по Одесской области. Фото
Капитан приказал экипажу спуститься в безопасное место

23 сентября российские военные атаковали гражданское грузовое судно MENTOR в акватории Чёрного моря недалеко от Одесской области. В результате удара "Шахеда" по надстройке судна погиб его капитан Алексей Сидорук.

У мужчины был более чем 40-летний морской стаж, и он всегда ставил безопасность экипажа на первое место. О последних минутах жизни капитана рассказала его жена Ирина Сидорук, сообщает проект "Их убила Россия".

Капитан приказал экипажу спуститься в безопасное место

По словам супруги, Алексей Сидорук был проницательным, педантичным и профессиональным капитаном, для которого безопасность экипажа всегда была на первом месте.

До того злополучного рейса танкер и весь экипаж уже пережили несколько налетов "Шахедов" и два пожара. В ту ночь российские террористы снова атаковали MENTOR.

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Алексей приказал членам экипажа спуститься в безопасное место. Когда казалось, что опасность миновала, он сам поднялся на мостик. В этот момент "Шахед" попал в надстройку судна.

''Шахед'' попал в надстройку: появились подробности о капитане судна, которого РФ убила ударом по Одесской области. Фото

Алексей Сидорук. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

Капитана удалось найти только через 17 часов

Экипаж в ту же ночь эвакуировали спасатели, однако судьба капитана долгое время оставалась неизвестной.

Из-за постоянных атак никто не мог подняться на борт судна. Лишь спустя 17 часов морские пехотинцы констатировали смерть Алексея Сидорука.

Тело капитана спасатели смогли извлечь из искореженных элементов конструкции судна лишь через 11 дней.

''Шахед'' попал в надстройку: появились подробности о капитане судна, которого РФ убила ударом по Одесской области. Фото

Алексей Сидорук. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

Когда состоится прощание с Алексеем Сидоруком

Прощание с Алексеем Сидоруком состоится 6 октября в 12:00 на Таировском кладбище в Храме Всех Святых.

''Шахед'' попал в надстройку: появились подробности о капитане судна, которого РФ убила ударом по Одесской области. Фото

Алексей Сидорук. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

Как писал OBOZ.UA, в сентябре 2026 года российские войска атаковали коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Одесской области. В результате удара погиб украинский капитан, а 15 членов экипажа удалось эвакуировать.

3 октября российские войска атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения.

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