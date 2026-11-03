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"Что для них болезненно?" Зеленский рассказал, почему Украина возобновила удары по российским НПЗ

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
93
"Что для них болезненно?" Зеленский рассказал, почему Украина возобновила удары по российским НПЗ
Зеленский объяснил возобновление ударов по НПЗ РФ. Источник: Exilenova+, ОП коллаж OBOZ.UA

Когда американский президент Дональд Трамп просил Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ, украинский лидер согласился лишь при условии прекращения российских ударов по энергетике нашей страны. Однако военные страны-агрессора России не только продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, но и усилили обстрелы.

Именно в ответ на российские удары по энергосектору Украина возобновила свои атаки на российские НПЗ. Так в интервью PBS News объяснил глава государства Владимир Зеленский.

Что сказал президент

"Мы были очень ясны и открыты с президентом Трампом, когда он просил нас не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Я ответил: хорошо, мы не будем этого делать, если Россия не будет атаковать нашу энергетическую систему. Однако Россия сделала это, и несколько раз это были особенно ужасные атаки, массированные, очень жесткие удары по нашему народу. У нас были огромные проблемы с электроэнергией. И поэтому мы ответили", – рассказал президент Украины.

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Владимир Зеленский объяснил, что в качестве цели Украина выбрала именно "нефтеперерабатывающие заводы, нефть, дизельное топливо, газ и так далее" именно потому, что "для них это болезненно". Ранее украинский президент лично обращался к американскому коллеге с просьбой "позвонить Путину и попросить его поддержать прекращение огня по энергетике, ведь это личное предложение Трампа".

"Я публично заявил, что мы не будем атаковать их нефтеперерабатывающие заводы. Надеялся, что они в конце концов хотя бы поддержат отказ от нападений на нашу энергетическую систему. Но они атаковали. Все эти дни мы ждали, а они атаковали нас. И, после четырех дней ожидания мы ответили", – отметил украинский лидер.

Украина всегда отвечает

Владимир Зеленский добавил, что Украина всегда старается отвечать на российский террор, и обычно это именно зеркальный ответ. Как, например, это было с российским взломом украинской системы оповещения о тревогах.

"Понятно, что это их, российское нападение на наших гражданских лиц. И мы, конечно, отреагировали. Да, безусловно, мы только что ответили на эту кибератаку", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 ноября в российском Ярославле один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России подвергся атаке ударных беспилотников. По имеющейся информации, НПЗ атаковали около 150 украинских беспилотников. Так или иначе, в результате ударов на территории завода начался масштабный пожар.

Напомним также, что после того, как в Кстово Нижегородской области РФ был поражен НПЗ "Лукойл -Нижегороднафтооргсинтез", в регионе снова ввели лимиты на продажу топлива. Кроме этого, на местных заправках возобновили дежурство силовиков.

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