26 сентября Зеленский привел статистику, согласно которой с начала месяца Россия запустила по Украине более 2730 реактивных "Шахедов", из которых удалось сбить или перехватить около 55%. Сама по себе эта цифра мало о чем говорит. Гораздо интереснее сравнить ее с тем, что было всего четыре месяца назад.

Видео дня

В мае Россия применила примерно 5181 ударный "Шахед"/"Герань", причем реактивных среди них было лишь около 50. Фактически весь массив составляли обычные поршневые дроны, которые украинская ПВО к тому моменту научилась достаточно эффективно перехватывать. Результативность майских атак оценивалась примерно в 10,5%, или около 540 попаданий за месяц.

В сентябре картина принципиально иная. Из 2730 реактивных "Шахедов" около 45% остаются неперехваченными. Это примерно 1230 прилетов по состоянию только на 26 сентября. Не все из них обязательно попали в заданные цели, поэтому механически приравнивать эту цифру к количеству попаданий нельзя. Но масштаб изменения очевиден: при почти вдвое меньшем количестве запущенных ударных дронов количество аппаратов, проходящих через ПВО, стало более чем вдвое больше.

Это уже меняет не статистику, а саму логику войны: Россия получила возможность тратить значительно меньше дронов на достижение результата, превосходящего прежний более чем в 2 раза. А значит, она может расширять номенклатуру целей. Именно поэтому к энергетике и крупным промышленным предприятиям все чаще добавляются склады, логистические центры, железнодорожная инфраструктура, объекты связи, дата-центры, АЗС и другие элементы тыловой экономики.

Здесь возникает эффект, который значительно опаснее самого количества ударов. Количество таких объектов в Украине ограничено. Новых электростанций, подстанций, крупных складов, логистических центров, железнодорожных узлов или дата-центров во время войны массово не появляется. Каждый серьезно поврежденный или уничтоженный объект сокращает этот запас и увеличивает нагрузку на оставшиеся.

РЕКЛАМА

Поэтому накопительный эффект может оказаться гораздо важнее результата любой отдельной атаки. Если противник получает возможность ежемесячно пропускать через систему ПВО в разы больше дронов, он может последовательно переходить от наиболее очевидных стратегических целей ко второму и третьему эшелону инфраструктуры. То, на что раньше просто не хватало результативных средств поражения, постепенно тоже становится доступной целью.

Есть еще одно следствие. Если часть задач в тылу можно выполнять с помощью реактивных "Шахедов", для этого уже не обязательно тратить дорогостоящие крылатые и баллистические ракеты. Это не означает, что Россия откажется от ракет. Наоборот, часть их можно накапливать, а затем использовать большими залпами против целей, для которых возможностей дрона недостаточно.

Главные истории дня

Таким образом Россия получает двухуровневую систему ударов: постоянное массированное давление реактивными дронами и возможность параллельно накапливать более сложные и дорогие средства поражения для крупных комбинированных атак.

Именно это является главным изменением последних месяцев. Проблема уже не в том, что Россия научилась производить больше реактивных "Шахедов". Она научилась получать значительно больший результат от каждого запущенного аппарата.

Сентябрьские 1200 неперехваченных реактивных "Шахедов" вовсе не обязательно являются пределом. Россия очень быстро наращивает их производство и применение. Если этот показатель вырастет до 2000 в месяц, а эффективность украинского перехвата существенно не изменится, мы получим совершенно иную скорость накопления поражений.

РЕКЛАМА

Математика здесь проста. По старой модели, когда до целей доходило около 10 % ударных "Шахедов", примерно 500 результативных пролетов в месяц давали около 6000 в год. При 2000 неперехваченных реактивных дронов в месяц те же 6000 мы получаем уже за три месяца.

То есть та нагрузка на украинскую инфраструктуру, которая раньше могла накапливаться в течение года, при нынешней динамике потенциально может быть сжата до одного квартала.

РЕКЛАМА

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...