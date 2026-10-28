Попробую сформулировать свое мнение по этому поводу на примерах этой войны и прошу учесть, что я говорю не о спецоперациях и локальных мелких конфликтах, а имею в виду глобальные войны.

Видео дня

Одну из важных ролей на фронтах играют разведывательные БПЛА. Наш противник в первые годы войны активно применял БПЛА "Зала", "Суперкам" и "Орлан". Но в какой-то момент наш враг решил, что вместо одного разведывательного БПЛА "Зала" эффективнее применить 50 дешевых БПЛА "Молния". Они, безусловно, намного хуже "Залы" или "Суперкама" по характеристикам, но пользы принесут больше.

Да и в принципе дешевая примитивная "Молния" стала основой фронтовых ударных БПЛА врага на средние дистанции. Преимущества здесь достигаются за счет количества.

Тот же пример с дешевыми перехватчиками "Шахедов". Мы могли бы создать дорогие дроны-охотники, но выбрали концепцию десятков тысяч дешевых и не слишком высокотехнологичных "Писунов" и "Стингив", которыми заполонили всю страну и закрыли небо от бензиновых "Шахедов". Именно дешевизна и массовость позволили нам тогда закрыть всю страну.

Еще один пример из другого направления – фронтовой РЭБ. И Украина, и Россия с первого дня войны заполняют фронт дешевыми и примитивными изделиями на основе китайских модулей помех. При этом Россия называет себя сильнейшей страной в области РЭБ, но ничего дорогого и высокотехнологичного из окопных средств РЭБ не производит.

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Сейчас мы видим, что противник планирует сделать ставку на сегмент дешевых крылатых ракет. Наша ПВО сбивает почти все крылатые ракеты. Так зачем тратить огромные суммы на дорогие ракеты, если вместо одного "Калибра" можно изготовить и запустить 20 "Бандеролей".

Вместо дорогих военных и специализированных радиостанций "Азарт" российская армия "засыпает" свои фронты дешевыми китайскими радиостанциями DMR. Вместо одного "Азарта" они покупают… 200-300 радиостанций из Китая. Конечно, они хуже, но базовую связь обеспечивают.

Главные истории дня

Во всех направлениях технологий мы видим признаки того, что предпочтение отдают массовости, а не технологичности. Это происходит и потому, что для сложных военных разработок нужны инженерный потенциал и время, а их нет. Лучше быстрее изготовить что-то простое, массовое и поставить это на поле боя, чем вести разработку годами.

Когда я смотрю на танки стоимостью 10 миллионов долларов на военных выставках, то сразу представляю, как 5 беспилотников по 300 долларов остановят такой танк. Не остановят пять – остановят 20. Массовость и простота победят технологичность.

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Несколько высокопоставленных военных чиновников из небольших европейских стран говорили мне: мы не боимся наземных операций, мы боимся, что 5000 дешевых примитивных ударных БПЛА перегрузят ПВО и разнесут всю нашу страну.

Но, безусловно, совсем без технологий и разработок не обойтись. Прогресс – это двигатель войны. Просто, разрабатывая и создавая новые продукты, нужно понимать, что они должны быть дешевыми, быстро производиться и масштабироваться.

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