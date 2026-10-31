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"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
2,5 т.
"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео
Российский пропагандист высказался против планов превратить Харьков и Одессу в города без света

Российский Z-блогер Максим Калашников заявил, что удары по Харькову, Одессе и другим украинским городам не приближают Россию к победе. По его словам, многолетние бомбардировки лишь усиливают ненависть украинцев ко всему российскому.

Пропагандист также раскритиковал возможные планы оставить крупные города без света, тепла и водоснабжения. Он назвал такую тактику путем к цивилизационному поражению России.

Калашников заявил, что удары по городам не приближают Россию к победе

Российский пропагандист высказался против планов превратить Харьков и Одессу в города без света, тепла и водоснабжения. По его словам, такие действия не принесут России победы, а лишь усилят негативное отношение украинцев к РФ.

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По его словам, до 2014 года Харьков и Одесса были городами "с сильными антибандеровскими настроениями". Тогда якобы против Бандеры, как утверждает Калашников, в обоих городах выходили десятки тысяч человек.

Российские бомбардировки изменили отношение украинцев

Калашников отметил, что после 2014 года пророссийские силы в Харькове и Одессе были подавлены: части их представителей пришлось уехать, других бросили за решетку.

В то же время, по его словам, после многих лет российских бомбардировок ситуация кардинально изменилась. Удары по украинским городам не способствуют поддержке России среди местного населения, а наоборот – настраивают людей против нее.

Пропагандист назвал такую стратегию путем к цивилизационному поражению РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы не хотела разрушать мосты в Украине и надеялась договориться. Она также заявила, что российское руководство не хотело уничтожать инфраструктуру, но, как утверждает пропагандистка, его к этому "вынудили".

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