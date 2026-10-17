"Скорости недостаточно": Зеленский рассказал об ограничениях Starlink в Украине и проблемах с противодействием реактивным "Шахедам"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины действуют ограничения скорости Starlink, которые влияют на работу украинских дронов-перехватчиков. По его словам, после достижения скорости около 161 км/ч связь отключается, из-за чего военные теряют беспилотники.

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Глава государства назвал эту ситуацию признаком спланированной операции. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ.

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