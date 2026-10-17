"Скорости недостаточно": Зеленский рассказал об ограничениях Starlink в Украине и проблемах с противодействием реактивным "Шахедам"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация — электроэнергия, ЛЭПВ Украине графики отключений электроэнергии действуют не везде: в каком городе ситуация наихудшая"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине"На кону наша безопасность": Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи УкраинеРоссия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжениемРоссия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжением"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. Видео"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. ВидеоПутин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с ШамшуромПутин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с ШамшуромЛегенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"Водитель подал искПолиция оштрафовала пьяного водителя: он подал иск на 50 тыс. грн, поскольку алкотестер мог быть нестерильнымСабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"Зачем сыплют рис в горшки с орхидеями: суть лайфхакаЗачем сыплют рис в горшки с орхидеями: суть лайфхакаРоссия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, запустила более 300 БПЛА, силы ПВО сбили 293 цели: есть последствия в областяхРоссия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, запустила более 300 БПЛА, силы ПВО сбили 293 цели: есть последствия в областях

"Скорости недостаточно": Зеленский рассказал об ограничениях Starlink в Украине и проблемах с противодействием реактивным "Шахедам"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 45
"Скорости недостаточно": Зеленский рассказал об ограничениях Starlink в Украине и проблемах с противодействием реактивным "Шахедам"
Владимир Зеленский в интервью для VPRO, нидерландского общественного вещателя. Источник: Скриншот видео Buitenhof

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины действуют ограничения скорости Starlink, которые влияют на работу украинских дронов-перехватчиков. По его словам, после достижения скорости около 161 км/ч связь отключается, из-за чего военные теряют беспилотники.

Глава государства назвал эту ситуацию признаком спланированной операции. Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ.

Дополняется...

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 13,6 т.
Силы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные Генштаба
icon 13,6 т.
Силы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные Генштаба
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 12,5 т.
В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона "Герань-4". Фото и видео
icon 12,5 т.
В Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона "Герань-4". Фото и видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 10,2 т.
Двое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. Фото
icon 10,2 т.
Двое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. Фото
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться