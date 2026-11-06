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Сикорский: Украина сейчас имеет преимущество на фронте

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Сикорский: Украина сейчас имеет преимущество на фронте
Радослав Сикорский. Источник: PAP/Leszek Szymański

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в войне РФ против Украины именно Киев сейчас имеет преимущество на фронте. Он подчеркнул, что любые переговоры о прекращении войны не могут состояться без желания и присутствия украинской стороны.

Об этом Сикорский сказал во время совместного заявления для СМИ руководителей польского и украинского министерств иностранных дел и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас после заседания министров Совета государств Балтийского моря. Его цитирует Polsat News.

Дипломат отметил, что невозможно говорить о каком-либо послевоенном порядке без участия украинской власти. Он добавил, что "Украина не должна вести переговоры о своем будущем под давлением обстрелов гражданского населения".

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"Ни одно решение не может быть навязано Украине без ее согласия и присутствия за столом переговоров. Так же, как и безопасность Европы не может быть предметом обсуждений, которые ведутся без нашего участия", – сказал Сикорский.

Он объяснил: страны восточного фланга больше всего ощутят на себе последствия возможного соглашения. В то же время они могут предложить "чрезвычайно важную точку зрения" относительно восприятия угроз со стороны России.

Министр добавил, что РФ должна осознать: ее дальнейшая агрессия против Украины приведет к росту затрат и последствий.

"Мы готовы внести конструктивный вклад в будущие меры, направленные на укрепление мира и безопасности в регионе, а также присоединиться к продолжающимся переговорам", – заявил глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня позиции Украины на фронте – самые прочные за последние три года войны с российскими оккупантами. И украинские защитники продолжат их укреплять, выполняя требование президента Украины вернуть войну на территорию государства, которое ее развязало. В том числе наши воины продолжат наносить дальнобойные удары вглубь страны-агрессора, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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