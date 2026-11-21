Страна-агрессорка Россия может потратить несколько месяцев на подъем и отведение поврежденной конструкции Керченского моста. Сейчас оккупанты обследуют объект и выясняют, как демонтировать поврежденный элемент.

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Речь идет о подъеме и отведении поврежденной арки и автомобильной части переправы. Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара. Его слова прозвучали во время встречи президента Владимира Зеленского с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Весом Стритингом.

По словам Хмары, оккупанты сейчас исследуют повреждения моста и оценивают возможности демонтажа конструкции. Для этого россияне привлекли водолазов, которые обследуют объект и выясняют, как поднять и оттащить поврежденный элемент.

Министр обороны отметил, что Украина оценивает сроки выполнения этих работ в несколько месяцев.

"Мы оцениваем время, когда они осуществят подъем и отведение этой конструкции (арки и автомобильной части Керченского моста – ред.) в период от нескольких месяцев", – рассказал Хмара.

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Он также подчеркнул, что россияне продолжают выяснять детали повреждения и определять, каким способом смогут поднять и переместить конструкцию.

Напомним, Крымский мост через Керченский пролив получил значительные повреждения после трех подряд украинских ударов, нанесенных в течение 17, 18 и 19 ноября. В частности, после последней атаки движение поездов по переправе снова остановили.

Как сообщал OBOZ.UA, удары по Крымскому мосту окажут каскадное влияние на российскую логистику и могут осложнить снабжение оккупационных войск в Крыму и на юге Украины. Из-за повреждения важной для врага переправы России придется использовать другие маршруты, в частности трассу М-14 Ростов-Крым.

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