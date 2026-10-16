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Сколько дронов и "Бандеролей" было сбито ПВО в течение дня 16 октября: статистика Воздушных сил ВСУ

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Сколько дронов и "Бандеролей" было сбито ПВО в течение дня 16 октября: статистика Воздушных сил ВСУ
В ряде регионов работали силы ПВО. Источник: МВД

Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками и 15 ракетами-дронами типа "Бандероль". Украинская противовоздушная оборона сбила 253 беспилотника и девять "Бандеролей" за первые 12 часов атаки.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. По их предварительным данным, по состоянию на 19:00 16 октября в воздушном пространстве Украины еще находились около 35 ударных беспилотников.

Сколько дронов и ''Бандеролей'' было сбито ПВО в течение дня 16 октября: статистика Воздушных сил ВСУ

Украинская противовоздушная оборона сбила 253 беспилотника. Источник: t.me/kpszsu

По информации военных, противник атаковал Украину с 07:00 до 19:00 16 октября. Для нанесения ударов российская армия использовала 315 ударных беспилотников различных типов, в частности реактивные БПЛА, "Герберы" и другие дроны.

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Кроме того, российские войска применили 15 средств поражения S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Воздушные силы призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку часть вражеских беспилотников продолжала находиться в небе.

Результаты работы ПВО

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, в течение указанного периода украинская противовоздушная оборона сбила или подавила:

  • 253 ударных беспилотника различных типов, в том числе 49 реактивных;
  • девять средств поражения S-8000 "Бандероль/Дань-Т".

Данные о результатах противовоздушной обороны приведены предварительно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Минобороны сообщили, сколько воздушных целей сбила частная ПВО.

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