Почти половина иностранцев, которые воевали по контракту в российской армии и попали в украинский плен, еще до подписания документов знала, что будет воевать против Украины. Лишь 1,7% утверждают, что их заставили пойти на службу.

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Об этом сообщил проект "Хочу жить", опубликовав результаты опроса среди иностранных военнопленных, которых Россия завербовала в свою армию. В исследовании приняли участие сотни граждан из 54 стран мира.

Выяснилось, что 49,2% опрошенных еще до заключения контракта знали об участии в войне против Украины, а еще 14,8% догадывались об этом. В то же время лишь 1,7% заявили, что подписали документы под принуждением.

Главными мотивами для вступления в российскую армию были материальные и личные выгоды. Так, 46,7% иностранцев рассчитывали получить гражданство РФ, 19,9% – выйти из тюрьмы или избежать уголовного преследования. Еще 17,9% хотели заработать денег, а 11,6% – получить социальные выплаты и льготы.

Отдельно 15,2% респондентов прямо заявили, что добровольно подписали контракт, поддерживая действия России.

В "Хочу жить" подчеркнули, что получение паспорта, денег или возможность выйти из тюрьмы фактически были условиями осознанной сделки: иностранцы соглашались воевать против Украины ради личной выгоды. По словам авторов опроса, об обмане они часто начинают говорить уже после попадания в плен, когда договоренность не срабатывает.

В то же время лишь 10,2% опрошенных поняли, что их обманули относительно участия в войне. Почти половина – 48,8% – попала в плен из-за ранения, а не по собственной воле или убеждениям.

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Показательными оказались и ответы о дальнейших планах: 79,3% иностранных военнопленных после обмена хотят вернуться в Россию – страну, ради гражданства которой они отправились воевать против украинцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что иностранцы составляют около 10% российских военнопленных в Украине. По состоянию на сентябрь 2026 года среди них были граждане 55 стран мира. По данным "Хочу жить", только за первые девять месяцев 2026 года в украинский плен попало больше иностранцев, чем за весь 2025 год.

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