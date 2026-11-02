Сколько реактивных дронов и баллистических ракет Россия запустила по Украине в октябре: Игнат назвал цифры

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстрация - отключение светаУкраинцам отключают свет в аварийном режиме: названы самые проблемные регионыСамовольно построенный ресторан в Голосеевском парке необходимо снестиНезаконный ресторан в "Голосеевском" до сих пор не снесли: дело тянут годами, а Верховный Суд не смог назвать срокиЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьЕС и Канада создают альянс на фоне угроз со стороны Трампа и Путина: что это дает Украине и что может помешатьВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причинуВ России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причину"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионов"Шахтеру" устроили удивительную "подставу" в Лиге чемпионовКак обманывают в супермаркетахКак обманывают в супермаркетах: украинцам рассказали, что делать, чтобы сохранить деньгиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спаслиМелания Трамп подвела итоги гуманитарной миссии в Олешках: сколько людей спаслиКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащейКамалия решилась назвать имя тирана, который ее покалечил и заставил лгать всей Украине о синяках: это бывший скандальной госслужащейЗеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу атак на российские НПЗ: какие условия выдвинула Украина. ВидеоЗеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу атак на российские НПЗ: какие условия выдвинула Украина. ВидеоТакер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дниТакер Карлсон заявил, что США могут нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дни
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сколько реактивных дронов и баллистических ракет Россия запустила по Украине в октябре: Игнат назвал цифры

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
9
Сколько реактивных дронов и баллистических ракет Россия запустила по Украине в октябре: Игнат назвал цифры
Украине не хватает перехватчиков для систем Patriot

В октябре 2026 года Россия применила против Украины более 4000 реактивных беспилотников и около полутора сотен баллистических ракет. Кроме того, враг выпустил 80 крылатых и авиационных ракет, а также тысячи других дронов.

Значительную часть вражеских крылатых ракет и беспилотников украинская противовоздушная оборона смогла сбить. Об этом 2 ноября сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Сколько дронов Россия запустила по Украине в октябре

По словам Юрия Игната, в течение октября российские войска применили почти 360 беспилотников типа "Бандероль" и "Дань-Т".

Кроме того, противник выпустил 4740 обычных дронов. Речь идет о беспилотниках типа "Шахед", "Гербера" и "Пародия".

Читайте также
Александр КоваленкоАлександр Коваленко
47,9 т.
Армия России понесла рекордные потери с начала полномасштабной войны в Украине: детальный анализ за месяц
47,9 т.
Армия России понесла рекордные потери с начала полномасштабной войны в Украине: детальный анализ за месяц
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
6,1 т.
В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видео
6,1 т.
В оккупированном Луганске прогремела серия взрывов: под ударом был важный объект врага. Фото и видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
4,9 т.
Силы обороны отминусовали рекордные 2,5 тыс. российских оккупантов за сутки: данные Генштаба
4,9 т.
Силы обороны отминусовали рекордные 2,5 тыс. российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Отдельно Россия применила более 4000 реактивных беспилотников.

"Было в октябре применено почти 360 "Бандероль"/"Дань-Т", именно этого типа боеприпасов. Также 4740 обычных дронов, то есть имеются в виду "Шахеды", "Герберы" и "Пародии", и более 4000 реактивных БпЛА. Такая статистика за октябрь", – сообщил Игнат.

Сколько ракет выпустила Россия за месяц

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение октября российские войска применили около 150 баллистических ракет.

Также противник выпустил 80 крылатых и авиационных ракет.

"По ракетам: баллистических – около полутора сотен было применено противником и 80 крылатых и авиационных ракет", – отметил представитель Воздушных сил.

Что Игнат сказал о работе украинской ПВО

Комментируя работу украинской противовоздушной обороны, Юрий Игнат отметил, чтозначительную часть российских крылатых ракет и беспилотников удалось сбить.

В то же время ситуация с перехватом баллистических ракет остается более сложной. По словам представителя Воздушных сил, Украине не хватает перехватчиков для систем Patriot.

"Конечно, что касается баллистики, вы понимаете, что ситуация не такая, как хотелось бы: нам, конечно, не хватает перехватчиков для систем Patriot. Имеются в виду ракеты PAC-3, о которых сегодня очень много говорят", – добавил Игнат.

Стоит отметить, российские оккупанты совершили атаку на Житомирскую область. Под ударом вражеских дронов оказались несколько общин региона. В результате террора РФ пострадали три человека, среди которых – ребенок. 

Напомним, ночью 2 ноября российские войска атаковали Одессу. Враг бил по объектам инфраструктуры. Пятеро человек получили ранения. В результате ударов повреждены складские и административные помещения, частные жилые дома, разрушено здание пекарни.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцам. В результате атаки в областном центре пострадали двое мирных жителей. Также зафиксированы пожар и повреждение административного здания.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыShahed (Шахед)БПЛАракетыЮрий ИгнатЮрий Игнат
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!