Сколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах ''Энгельс'' и ''Оленья'': новые спутниковые снимки

Россия продолжает использовать авиабазы "Энгельс" и "Оленья" для размещения стратегической авиации, которую задействует в массированных атаках на Украину. Новые спутниковые снимки позволили оценить количество бомбардировщиков на одном из ключевых российских аэродромов, а также увидеть, как оснащают самолеты Ту-160М крылатыми ракетами Х-101.

Видео дня

Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на опубликованные мониторинговым ресурсом AviVector спутниковые снимки. Они отражают ситуацию на российских авиабазах и позволяют проследить перемещение отдельных самолетов стратегической авиации.

Как Россия вооружает стратегические бомбардировщики

На снимках аэродрома "Энгельс" зафиксирован процесс подготовки Ту-160М к применению крылатых ракет Х-101. Анализ этих кадров свидетельствует о том, что российские военные могут подводить бомбардировщики к месту оснащения по одному, последовательно готовя каждый самолет к выполнению боевых задач.

Такая организация работ может влиять на интервалы между применением стратегической авиации во время массированных атак на Украину. В частности, на подготовку могут влиять время, необходимое для перемещения самолетов между аэродромами "Энгельс" и "Оленья", а также проведение соответствующих технических процедур.

На темпы подготовки бомбардировщиков могут влиять и условия их размещения. Строительство укрытий на аэродроме "Энгельс" началось около года назад, однако на момент анализа спутниковых снимков там были заметны лишь три каркаса будущих ангаров.

РЕКЛАМА

Сколько самолетов находится на авиабазе "Оленья"

По данным спутниковых снимков по состоянию на 9 октября 2026 года, на авиабазе "Оленья" находились семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 33 самолета Ту-22М3.

Главные истории дня

В то же время шесть Ту-95МС к этому моменту вернулись на дальневосточную авиабазу "Украинка", а один Ту-22М3 переместился на аэродром "Энгельс". Эти перемещения свидетельствуют о перераспределении российской авиации между различными базами.

Аналитики предполагают, что часть Ту-95МС Россия может держать на аэродромах в европейской части страны. В то же время основную боеспособную часть этих бомбардировщиков могут размещать на Дальнем Востоке, чтобы снизить риск повторного поражения украинскими Силами обороны.

РЕКЛАМА

Россия может готовиться к новому удару

Перемещение самолетов и их подготовка к применению крылатых ракет могут свидетельствовать о подготовке России к новой массированной атаке на Украину с привлечением стратегической авиации.

В то же время сами спутниковые снимки не позволяют точно установить дату возможного удара или подтвердить, что решение о его проведении уже принято.

РЕКЛАМА

Напомним, на российском аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области возводились новые ангары для стратегической авиации. Спутниковые снимки показали ход строительства укрытий, которые должны защищать военные самолеты от возможных ударов.

Как писал OBOZ.UA, во время крушения российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС в Амурской области РФ 29 сентября погибли восемь офицеров. По данным журналистских расследований, по меньшей мере трое из них были причастны к организации ракетных ударов по Украине или их подготовке.