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Сколько украинских женщин остаются в плену РФ: каков приоритет в списках на обмен

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
693
Сколько украинских женщин остаются в плену РФ: каков приоритет в списках на обмен
Марьяна Чечелюк, полицейская из Мариуполя, которая несколько лет провела в плену у россиян. Источник: иллюстрационное фото из Telegram-канала Лубинца

По состоянию на ноябрь 2026 года в российском плену до сих пор находятся 486 украинских женщин, как военнослужащих, так и гражданских. Их возвращение является одним из приоритетов Украины при формировании списков на обмен.

Украина стремится вернуть всех своих граждан, которые остаются в российском плену. В то же время есть категории людей, освобождение которых должно происходить в первую очередь, 13 ноября рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, к первоочередной категории относятся тяжелораненые и тяжелобольные пленные, а также украинские женщины, как военные, так и гражданские.

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Три принципа обмена

При формировании списков на обмен украинская сторона придерживается всего трех принципов, рассказал омбудсмен. Первый – надо возвращать всех. Второй – к первоочередной категории относятся женщины, а также раненые и больные.

А третьим принципом является продолжительность пребывания человека в плену. По словам Лубинца, это "принцип человечности": те, кто находится в неволе дольше, должны получать приоритет при возвращении.

"И недавние обмены это подтверждают: больше всего освобожденных именно среди тех, кто попал в плен еще в 2022 году", – сказал он.

Будущий обмен

По словам омбудсмена, Украина и Россия наладили новый формат возвращения гражданских с временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби стороны достигли договоренностей о большом обмене пленными. Согласно сообщениям главы украинской переговорной группы Рустема Умерова, на сегодня это едва ли не единственный результативный момент переговоров.

"Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем все возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно скорее", – сказал Умеров.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби Украина и Россия обсуждали большой обмен пленными. Речь идет о формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".

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Обмен пленнымиУкраинавоеннопленныепленныеДмитрий ЛубинецДмитрий Лубинец
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