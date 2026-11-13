Сколько украинских женщин остаются в плену РФ: каков приоритет в списках на обмен

По состоянию на ноябрь 2026 года в российском плену до сих пор находятся 486 украинских женщин, как военнослужащих, так и гражданских. Их возвращение является одним из приоритетов Украины при формировании списков на обмен.

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Украина стремится вернуть всех своих граждан, которые остаются в российском плену. В то же время есть категории людей, освобождение которых должно происходить в первую очередь, 13 ноября рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, к первоочередной категории относятся тяжелораненые и тяжелобольные пленные, а также украинские женщины, как военные, так и гражданские.

Три принципа обмена

При формировании списков на обмен украинская сторона придерживается всего трех принципов, рассказал омбудсмен. Первый – надо возвращать всех. Второй – к первоочередной категории относятся женщины, а также раненые и больные.

А третьим принципом является продолжительность пребывания человека в плену. По словам Лубинца, это "принцип человечности": те, кто находится в неволе дольше, должны получать приоритет при возвращении.

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"И недавние обмены это подтверждают: больше всего освобожденных именно среди тех, кто попал в плен еще в 2022 году", – сказал он.

Будущий обмен

По словам омбудсмена, Украина и Россия наладили новый формат возвращения гражданских с временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби стороны достигли договоренностей о большом обмене пленными. Согласно сообщениям главы украинской переговорной группы Рустема Умерова, на сегодня это едва ли не единственный результативный момент переговоров.

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"Возвращение наших людей домой остается одним из главных приоритетов. Делаем все возможное, чтобы каждый украинец вернулся из плена как можно скорее", – сказал Умеров.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби Украина и Россия обсуждали большой обмен пленными. Речь идет о формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".