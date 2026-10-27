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"Создается впечатление, что о нас забыли": африканские военнопленные обратились к участникам саммита Россия – Африка

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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"Создается впечатление, что о нас забыли": африканские военнопленные обратились к участникам саммита Россия – Африка
Пленные надеются, что саммит в Москве решит вопрос их возвращения. Источник: Скриншот

Пленные граждане африканских стран призвали содействовать их возвращению домой. Они обратились к участникам саммита Россия – Африка, который состоится 28–29 октября в Москве.

Видеообращение военнопленных опубликовал проект "Хочу жить". Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщает, что Россия вербует граждан африканских государств для участия в войне против Украины, однако не спешит возвращать их на родину.

За время полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 59 стран мира. Среди них – представители 18 африканских государств. В то же время, по данным Координационного штаба, Россия не забрала в рамках обменов ни одного иностранного военнопленного.

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Пленные надеются, что саммит в Москве станет поводом поднять вопрос об их возвращении. Они призывают участников встречи повлиять на российские власти, чтобы граждане африканских стран могли вернуться домой.

Вербовка иностранцев

В Координационном штабе подчеркивают, что Россия несет ответственность за иностранцев, которых привлекает к боевым действиям. Правительства африканских стран, граждане которых оказались в украинском плену, должны требовать от Москвы конкретных шагов для их возвращения.

Проект "Хочу жить" также сообщил о гибели гражданина Индонезии Тауфика Мухаммада, который подписал контракт с Министерством обороны РФ в апреле 2026 года. По данным проекта, 48-летний мужчина раньше работал таксистом в Джакарте и менеджером в аграрной компании.

Российские вербовщики нашли его резюме и предложили высокооплачиваемую работу. После подписания контракта Мухаммада назначили пулеметчиком, а уже в начале мая его подразделение отправили на фронт. По информации "Хочу жить", индонезиец погиб во время первого боя возле населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой области.

В проекте отметили, что по состоянию на начало 2026 года им известны имена более 5 тысяч иностранцев, погибших в составе российской армии. Фактическое число погибших, по их оценкам, значительно больше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как пленные оккупанты рассказали о провале армии Путина на Лиманском направлении и признались, почему сдались ВСУ.

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