"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии Путина

Украинская военная разведка перехватила разговор российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает об исчезновении своего товарища с позывным "Гордий". Перед этим мужчина говорил, что может погибнуть в ближайшее время, после чего перестал выходить на связь.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) в своем Telegram-канале. В перехваченном разговоре российские военные обсуждают обстоятельства исчезновения товарища и высказывают предположения о его судьбе.

По словам оккупанта, "Гордий" служил в составе 1465-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ. Перед исчезновением он рассказывал, что кто-то находился возле места, где тот жил, а также жаловался на невозможность забрать посылку.

"У "Гордого" тогда последние его слова были – он говорил, что кто-то там лазил:

"Я тут живу. Наверное, не сегодня-завтра сдохну". И все – больше он не выходил на связь, Гордий. Вот это его последние слова были: типа – посылку я не могу забрать", – рассказал российский военный.

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Собеседник также предположил, что оккупант мог не выдержать психологической нагрузки и покончить с собой. В то же время он усомнился, что к мужчине мог кто-то прийти.

"Может, он морально выгорел и совершил самоубийство? Потому что я сомневаюсь, что туда к нему пришли", – отметил захватчик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что раненый российский оккупант, находившийся на Александровском направлении без эвакуации, сообщил своему командиру о тяжелом состоянии и заявил, что больше не может терпеть. Во время разговора он сказал, что у него тяжелые ранения, поэтому он хочет совершить самоубийство. Услышав в ответ лишь обвинения, он застрелился.

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