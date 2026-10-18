СИО нанесли удар по месту запуска ударных дронов, ремонтной базе ББМ и скоплению личного состава армии РФ

Силы обороны продолжают наносить удары по вражеским целям на временно оккупированных территориях Украины. За последние полтора суток были поражены место запуска ударных дронов и ремонтная база боевых бронированных машин армии РФ.

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Также под удары украинских военных попали места сосредоточения личного состава ВС РФ. Подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что известно об ударах по войскам РФ на оккупированных территориях Украины

В Генштабе сообщили, что 17 и в ночь на 18 сентября Силы обороны нанесли ряд ударов по важным объектам войск РФ.

Так, в районе временно оккупированного Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

"Это снижает способность противника наносить удары по территории Украины и гражданской инфраструктуре с помощью дронов различных модификаций", – подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, под удар попала ремонтная база автомобильной техники и боевых бронированных машин группировки войск "Юг" ВС РФ. Ее оккупанты разместили вблизи Суходольска в Луганской области.

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"Поражение затрудняет восстановление поврежденной техники и ее возвращение в боевые подразделения на фронте", – отметили в Генштабе.

Силы обороны нанесли удар и по скоплению живой силы одного из российских подразделений в районе населенного пункта Дубовое Донецкой области.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!" – заверили в Генштабе.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту и складам МТЗ противника.

Кроме того, защитники нанесли удар по предприятию в Ростовской области, которое производит дроны для армии Путина.