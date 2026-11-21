Группа бойцов 1-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Нацгвардии взорвала дом, в котором засела пехота противника. Для этого воины использовали спарку противотанковых мин.

Видео дня

Об этом сообщил Центр специального назначения "Омега". Операцию назвали зачисткой.

Как это было

По данным подразделения, здание взорвали, чтобы выбить из него вражеских пехотинцев. Где и когда это произошло, в ЦСП "Омега" не рассказали, но опубликовали эффектное видео.

О ком идет речь

Центр специального назначения "Омега" – отдельная воинская часть прямого подчинения Нацгвардии Украины, которая предназначена для борьбы с терроризмом. В структуре центра действуют восемь отрядов специального назначения.

В мирное время задача ЦСП "Омега" определена как "противодействие массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над гражданами с применением огнестрельного оружия". Также именно "Омегу" привлекают для "задержания вооруженных преступников, захвативших или пытающихся захватить заложников, здания, сооружения и другие объекты". В целом их предназначение – противодействие терроризму.

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За все время российско-украинской войны спецназовцы "Омеги" множество раз отличались эффектными операциями. Из последних, например, можно вспомнить, как в июле 2026 года на военном аэродроме "Саки" в Крыму был уничтожен самолет Су-24М – операцию проводили именно бойцы ЦСП "Омега".

Поэтому неудивительно, что в харьковских Безруках и Лозовой, в Богуславе Киевской области и в других городах появились улицы Героев спецподразделения "Омега". А в Харькове даже бульвар Хмельницкого переименовали в бульвар "Омега".

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 ноября Силы обороны атаковали штаб 58-й армии российских захватчиков во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Цель атаковали с помощью дронов и ракет. Благодаря операции у врага есть раненые и погибшие, среди которых начальник отдела кадров этой воинской части, а также сын российского генерала.