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"Дело в людях": Каллас отреагировала на ситуацию в оккупированных Олешках

Даниил Борщ
Даниил Борщ
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"Дело в людях": Каллас отреагировала на ситуацию в оккупированных Олешках
Каллас заявила, что ситуация в Олешках показывает, как живут люди под оккупацией.
Источник: Коллаж OBOZ.UA/Getty/34-я отдельная бригада морской пехоты «Борисфен»

Гуманитарная катастрофа в оккупированных Россией Олешках показывает, что происходит с людьми на захваченных территориях. Именно положение гражданского населения является одной из причин, по которой Украина продолжает защищать свои земли.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает "Европейская правда". Она сделала это заявление по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе.

Последствия оккупации для гражданского населения

Каллас подчеркнула, что гуманитарный кризис в Олешках демонстрирует последствия пребывания людей под российской оккупацией. Она отметила, что от оккупации больше всего страдает гражданское население.

"Это наглядно показывает, что происходит с людьми на оккупированных территориях. То есть когда некоторые говорят: почему бы им просто не отдать территории, это звучит так легко, не правда ли? Но на самом деле речь идет о людях, которые будут страдать на этих территориях", – заявила Каллас.

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''Дело в людях'': Каллас отреагировала на ситуацию в оккупированных Олешках

Кая Каллас

Источник: Getty

Она отметила, что Европейский Союз пытается доставить гуманитарную помощь и помочь Украине защитить себя и своих граждан, чтобы подобные ситуации не повторялись.

"Но я думаю, что это также напоминание для всех нас: дело не в земле, дело в людях", – подчеркнула Каллас.

Что происходит в оккупированных Олешках

Жители оккупированных Россией Олешек в Херсонской области остались без еды, воды, электричества, газа и медицинской помощи. Из-за нехватки продуктов люди были вынуждены готовить садовые сорняки, а дети страдали от голода.

''Дело в людях'': Каллас отреагировала на ситуацию в оккупированных Олешках

Окуповані Росією Олешки

Источник: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

Ситуацию осложняет то, что город фактически отрезан от подконтрольной Украине территории, а попытки доставить гуманитарную помощь в последние месяцы не увенчались успехом. В то же время оккупационные силы ограничивают возможность безопасно покинуть Олешки, из-за чего мирные жители остаются без надлежащего доступа к продуктам и медицинской помощи.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию в оккупированных Олешках и других общинах Херсонской области. По его словам, гуманитарная катастрофа на временно оккупированном левобережье области вызвана действиями России, которая блокирует поступление помощи и препятствует эвакуации гражданского населения.

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