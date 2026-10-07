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"Справедливый ответ": Зеленский заявил о нанесении ударов по нефтяным объектам и полигону в России, а также по цели в Черном море. Видео

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
"Справедливый ответ": Зеленский заявил о нанесении ударов по нефтяным объектам и полигону в России, а также по цели в Черном море. Видео
Кадр из видео, опубликованного Зеленским. Источник: скриншот

Украина продолжает наносить удары по целям на территории РФ в ответ на непрекращающийся российский террор. В ночь на 7 октября были атакованы четыре таких важных объекта.

В частности, под ударом оказались два нефтяных объекта и вражеский полигон в трех российских регионах, еще одна цель поражена в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Нанесены удары по важным целям противника

Утром 7 октября Зеленский сообщил о новых поражениях вражеских целей.

"Справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За эти сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну. По двум нефтяным объектам и полигону в Пермском, Самарском и Астраханском регионах. Также есть ответ и в Черном море", – написал глава государства.

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Другой информации о результатах поражений Зеленский не сообщил.

Вместо этого он опубликовал кадры, на которых видны мощные пожары после попаданий.

''Справедливый ответ'': Зеленский заявил о нанесении ударов по нефтяным объектам и полигону в России, а также по цели в Черном море. Видео

Кадр из видео. Источник: скриншот

''Справедливый ответ'': Зеленский заявил о нанесении ударов по нефтяным объектам и полигону в России, а также по цели в Черном море. Видео

Кадр из видео. Источник: скриншот

''Справедливый ответ'': Зеленский заявил о нанесении ударов по нефтяным объектам и полигону в России, а также по цели в Черном море. Видео

Кадр из видео. Источник: скриншот

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