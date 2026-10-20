США получили от Украины то, чего не купишь ни за какие деньги
Там Трамп безбожно наврал, заявив, что США ничего не получили от Украины.
Я писал об этом в прошлом году, и придется снова повториться – США не просто получили от Украины "что-то", они получили (и продолжают получать) нечто абсолютно бесценное.
То, что в разы дороже любых "Пэтриотов" и "Хаймарсов", вместе взятых.
Это реальный боевой опыт.
Напомню, сегодня на планете есть фактически только две армии с реальным опытом большой, долгой сухопутной и полномасштабной войны такого масштаба и интенсивности – именно армия против армии.
Такой опыт ценнее любых редкоземельных камушков, потому что его нигде больше не получить – ни на каких учениях, ни на военных играх.
Единственная аномалия, где он появляется, – реальная большая война стенка на стенку.
После Войны Судного дня в 1973 году американцы так прифигели от того, как израильтянам удалось остановить стальные лавины сирийских танков советского производства (и не просто остановить, но и перейти в наступление), что буквально замучили Иерусалим просьбами о встречах с офицерами, которые были на поле боя и принимали решения.
В итоге уже в начале 1974 года американские военные специалисты из Пентагона прибыли в Израиль, где встречались с израильскими офицерами, выспрашивая у них буквально каждую мелочь.
Что они видели, какие решения принимали, почему в бою поступали именно так, а не иначе, и так далее.
Американцам это было жизненно важно, потому что они ожидали великого советского наступления в Европе – такой же "стальной лавины", как на Голанских высотах, которая должна была хлынуть через Фульдский коридор.
В НАТО всерьез опасались, что без применения ядерного оружия ее не остановить, но Армия обороны Израиля на практике показала, что остановить подобное наступление можно и без ядерки.
Именно поэтому американцы досконально изучали каждый миллиметр и каждый момент этого опыта.
Американцы должны быть бескрайне благодарны за то, что украинцы открыты с ними и делятся уникальным опытом большой, современной войны.
Что одна из самых сильных армий на планете – ВСУ – готова передавать Пентагону этот бесценный опыт.
Это уникальный капитал, и заявить, что Украина ничего США не дала, – это грубое и тупое вранье.
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