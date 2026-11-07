ССО устроили ловушку для оккупантов и ликвидировали 13 человек за один боевой выход: детали спецоперации

Бойцы Сил специальных операций Украины заманили российских военных в ловушку и уничтожили 13 оккупантов за один боевой выход. Сначала спецназовцы атаковали вражескую позицию, а затем дождались подкрепления противника.

Видео дня

Задание выполнили без потерь и раненых среди украинских воинов. Видео операции опубликовали в Telegram-канале ССО.

Подробности успешной операции

Силы специальных операций обнародовали ранее не публиковавшиеся кадры боевой работы группы "А" 1-го отряда 144-го центра. Операторы рассказали, как во время одного боевого выхода устроили засаду для российских военных.

Сначала украинские спецназовцы совершили налет на позицию противника, в ходе которого ликвидировали двух российских военных. После этого бойцы остались на месте и приготовились "горячо" встретить вражеские группы, которые российское командование одну за другой направляло в качестве подкрепления.

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В последующем бою украинские воины применили стрелковое оружие, ударные беспилотники и минометы. Всего удалось уничтожить 13 военнослужащих РФ.

"Группа ССО выполнила специальное задание без единого раненого или погибшего", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Напомним, украинские военные опубликовали видео, на котором видно, как с помощью наземного робота и дрона с громкоговорителем бойцы заставили двух российских оккупантов сдаться в плен. Беспилотник передал им требование сложить оружие, после чего захватчики вышли с поднятыми руками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Донецком направлении бойцы 8-го полка ССО взяли в плен двух российских военнослужащих, еще двоих – уничтожили. По свидетельствам пленных и данным с изъятых носителей спецназовцы установили местонахождение еще одной группы противника из четырех человек, которую впоследствии уничтожили артиллерийским ударом.