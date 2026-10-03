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Стало известно, какое подразделение оккупантов отвечает за удары по мостам Киева

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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icon 8,2 т.
Стало известно, какое подразделение оккупантов отвечает за удары по мостам Киева
Интенсивные удары по мостам в Киеве могут стать испытанием

Ответственность за удары по мостам в Киеве может нести отдельная 50-я бригада БПС ВГК "Варяг". Это подразделение специализируется на применении и изучении беспилотных систем дальнего действия.

Атаки на киевские мосты могут быть связаны с испытанием новых модификаций дронов. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что известно о подразделении

По словам Коваленко, за ударами по мостам Киева стоит отдельная 50-я бригада БПС ВГК "Варяг". Это специализированная бригада Министерства обороны России, которая занимается применением и изучением существующих и перспективных беспилотных систем дальнего действия.

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Именно через это подразделение также проходили апробацию новые модификации дронов-камикадзе Shahed-136 ("Герань-2"), Shahed-238 ("Герань-3/4") и Karar ("Герань-5").

В частности, речь идет о версии "Герань-4" с резаком для уничтожения опор линий электропередач.

Зачем Россия наносит удары по мостам

Коваленко не исключает, что интенсивные удары по мостам в Киеве могут быть испытанием эффективности реактивных дронов-камикадзе против таких масштабных сооружений.

Также, по его словам, для атак могут использоваться новые модификации беспилотников, специально созданные для поражения мостов.

Напомним, Россия продолжает террор против украинской столицы. Утром 3 октября враг нанес удар по Северному мосту в Киеве – к сожалению, есть пострадавшие.

Это уже не первый удар по мостам в Киеве за последние дни. До этого российские войска четыре раза наносили удары по Южному мосту. После ударов, нанесенных накануне, 2 октября, движение по мосту было остановлено, а в столице образовались огромные пробки.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером накануне, после заседания Совета обороны города, Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят движение по "зеленой" ветке метро и в каком состоянии находится Южный мост.

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