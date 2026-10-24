Starlink начал работать на скорости более 161 км/ч – источники в Минобороны

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
армия России потериСилы обороны отминусовали почти 2 тыс. оккупантов и превратили в металлолом 5 танков армии РФ: данные Генштаба"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзья"Война очень его изменила. Даже внешне". Как живет Дмитрий Дикусар, который почти год не выходит на связь, и почему за него волнуются друзьяКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаМирный план для Путина: о чем договорились Украина, Европа и США в Осло и чего теперь ждать от Москвы. Интервью с БессмертнымМирный план для Путина: о чем договорились Украина, Европа и США в Осло и чего теперь ждать от Москвы. Интервью с Бессмертныматака шахедовРФ атаковала Украину 126 дронами, силы ПВО сбили 101 из них: последствия в областяхИлон Маск в Белом домеМаск написал провокационный пост об Украине: американцы в комментариях поставили его на место. ФотоНе только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФНе только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФСегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всехСегодня хороший день, чтобы провести время с близкими и строить планы: гороскоп на 24 октября для всехВ российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. ВидеоВ российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. ВидеоГде смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходныхГде смотреть "Барселона" – "Реал": расписание трансляций главного матча выходных

Starlink начал работать на скорости более 161 км/ч – источники в Минобороны

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
354
Starlink начал работать на скорости более 161 км/ч – источники в Минобороны
Starlink. Иллюстративное фото

По состоянию на утро 24 октября ограничения на работу Starlink в Украине сняты или ослаблены. Терминалы начали работать на скорости свыше 161 км/ч.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в Министерстве обороны. Специалисты продолжают мониторинг и проводят проверки на более высоких скоростях, чтобы установить верхние "лимиты".

Что известно

Источники OBOZ.UA в оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на утро 24 октября Силы обороны Украины и специалисты Министерства обороны фиксируют: Starlink/ Starshield начал работать на скорости более 161 км/ч.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
7,2 т.
Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосети
7,2 т.
Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосети
София ЗакревскаяСофия Закревская
3,3 т.
В Украине и России подтвердили введение "режима тишины" для эвакуации гражданского населения из заблокированных Олешек
3,3 т.
В Украине и России подтвердили введение "режима тишины" для эвакуации гражданского населения из заблокированных Олешек
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
2,2 т.
Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar
2,2 т.
Выпускала до 130 снарядов в день: артиллерист ВСУ рассказал об опыте работы с французской САУ Caesar

"Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи", – добавил наш собеседник.

Новость дополняется

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!