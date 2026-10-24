Starlink начал работать на скорости более 161 км/ч – источники в Минобороны

По состоянию на утро 24 октября ограничения на работу Starlink в Украине сняты или ослаблены. Терминалы начали работать на скорости свыше 161 км/ч.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA в Министерстве обороны. Специалисты продолжают мониторинг и проводят проверки на более высоких скоростях, чтобы установить верхние "лимиты".

Что известно

Источники OBOZ.UA в оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на утро 24 октября Силы обороны Украины и специалисты Министерства обороны фиксируют: Starlink/ Starshield начал работать на скорости более 161 км/ч.

"Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи", – добавил наш собеседник.

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