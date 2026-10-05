Устанавливают даже на мостах: Игнат рассказал о сбивании реактивных БПЛА с турелей

Силы противовоздушной обороны Украины уже сбивают реактивные БПЛА с помощью роботизированных турелей, в частности дроны "Герань-5". Такие комплексы используют технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, что помогает снизить влияние человеческого фактора при наведении на цели.

Видео дня

Об этом рассказал пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире новостного марафона, сообщает СМИ. По его словам, роботизированные турели устанавливают, в частности, на мостах.

"Я тоже был большим скептиком"

"Роботизированные турели сейчас устанавливают и на мостах, в том числе. Уже были случаи сбивания даже реактивных БПЛА, даже "Герань-5", с тех самых турелей. Я тоже был большим скептиком, я думал, как это возможно. Но применение инновационных технологий, искусственного интеллекта исключило человеческую ошибку, (улучшило – Ред) технические расчеты", – сказал Игнат.

Он пояснил, что при уничтожении целей используется машинное зрение, а искусственный интеллект позволяет роботизированным комплексам действовать даже против реактивных БПЛА.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что радиус действия таких турелей пока невелик, поскольку основным средством поражения в них является пулемет.

РЕКЛАМА

Украина усиливает защиту от российских дронов

Напомним, в Киеве уже установили более 12 роботизированных турелей для усиления защиты столицы от российских атак. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Главные истории дня

По словам главы государства, проект только набирает обороты, азащита столицы должна быть многоуровневой. Зеленский также подчеркнул необходимость развития дронов-перехватчиков, которых пока недостаточно.

Украинские пограничники уже используют автоматизированные турели с искусственным интеллектом для уничтожения российских беспилотников. Система самостоятельно захватывает и сопровождает воздушную цель, а оператору остается выбрать тип вооружения и открыть огонь.

Как писал OBOZ.UA, украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Цель была поражена операторами беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.