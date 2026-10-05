Устанавливают даже на мостах: Игнат рассказал о сбивании реактивных БПЛА с турелей

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 42 тыс. грн ($950)Южная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломЮжная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломКаспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против УкраиныКаспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против Украины"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку КремльУтром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и картыУтром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и карты"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиаНазваны украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со спискомНазваны украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со спискомРоссия атаковала Украину более 200 БПЛА, силы ПВО сбили 172 цели: последствия в областях. Фото и видеоРоссия атаковала Украину более 200 БПЛА, силы ПВО сбили 172 цели: последствия в областях. Фото и видео"Можем повторить": в России решили защищать НПЗ с помощью "технологии" времен Первой мировой войны. Фото и видео"Можем повторить": в России решили защищать НПЗ с помощью "технологии" времен Первой мировой войны. Фото и видеоИллюстрация. Платежки за коммунальные услугиВ платежках за коммуналку выявлены массовые нарушения: украинцам вернут 92,6 млн грн

Устанавливают даже на мостах: Игнат рассказал о сбивании реактивных БПЛА с турелей

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 1,5 т.
Устанавливают даже на мостах: Игнат рассказал о сбивании реактивных БПЛА с турелей
Силы противовоздушной обороны уже сбивают реактивные дроны с помощью роботизированных турелей. Источник: Коллаж OBOZ.UA/United24/российские СМИ

Силы противовоздушной обороны Украины уже сбивают реактивные БПЛА с помощью роботизированных турелей, в частности дроны "Герань-5". Такие комплексы используют технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, что помогает снизить влияние человеческого фактора при наведении на цели.

Об этом рассказал пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире новостного марафона, сообщает СМИ. По его словам, роботизированные турели устанавливают, в частности, на мостах.

"Я тоже был большим скептиком"

"Роботизированные турели сейчас устанавливают и на мостах, в том числе. Уже были случаи сбивания даже реактивных БПЛА, даже "Герань-5", с тех самых турелей. Я тоже был большим скептиком, я думал, как это возможно. Но применение инновационных технологий, искусственного интеллекта исключило человеческую ошибку, (улучшило – Ред) технические расчеты", – сказал Игнат.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 12,5 т.
В России сделали циничное заявление об ударах по Украине: в ISW назвали главную цель врага
icon 12,5 т.
В России сделали циничное заявление об ударах по Украине: в ISW назвали главную цель врага
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 7,1 т.
Силы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные Генштаба
icon 7,1 т.
Силы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 6,0 т.
Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео
icon 6,0 т.
Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео
Устанавливают даже на мостах: Игнат рассказал о сбивании реактивных БПЛА с турелей

Юрий Игнат. Источник: Воздушные силы ВСУ

Он пояснил, что при уничтожении целей используется машинное зрение, а искусственный интеллект позволяет роботизированным комплексам действовать даже против реактивных БПЛА.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что радиус действия таких турелей пока невелик, поскольку основным средством поражения в них является пулемет.

Устанавливают даже на мостах: Игнат рассказал о сбивании реактивных БПЛА с турелей

Герань-5. Источник: Российские СМИ

Украина усиливает защиту от российских дронов

Напомним, в Киеве уже установили более 12 роботизированных турелей для усиления защиты столицы от российских атак. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Устанавливают даже на мостах: Игнат рассказал о сбивании реактивных БПЛА с турелей

Боец подразделения ПВО "Оберег" бригады "Помста" во время ночного дежурства. Источник: ГПСУ

По словам главы государства, проект только набирает обороты, азащита столицы должна быть многоуровневой. Зеленский также подчеркнул необходимость развития дронов-перехватчиков, которых пока недостаточно.

Украинские пограничники уже используют автоматизированные турели с искусственным интеллектом для уничтожения российских беспилотников. Система самостоятельно захватывает и сопровождает воздушную цель, а оператору остается выбрать тип вооружения и открыть огонь.

Как писал OBOZ.UA, украинский дрон-перехватчик P1-SUN JetKiller уничтожил российский реактивный беспилотник "Герань-5". Цель была поражена операторами беспилотных систем Lasar’s Group Национальной гвардии Украины.

Похожие темы
Война в УкраинеВойны России против Украины"Герань-5"/KarrarShahed (Шахед)ПВОУкраинаРоссия - страна-агрессорВоздушные силы ВСУБПЛАИскусственный интеллект (ИИ)оружие
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться