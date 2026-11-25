Российский военнопленный Сергей Суровежко пожаловался на условия службы в армии РФ, нехватку еды и пренебрежительное отношение командования к военнослужащим. По его словам, после подписания контракта с Минобороны России он прошел всего двухнедельную подготовку, а затем его отправили на штурм.

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На передовой оккупант увидел раненых, которым не оказывали помощи, и военнослужащих, которых использовали для выявления украинских позиций, и в итоге Суровежко сдался в плен украинским защитникам. Об этом сообщает проект "Хочу найти".

Подписал контракт ради денег и через две недели оказался на штурме

Сергей Суровежко родом из Курганской области РФ. В июне 2026 года он подписал контракт с Министерством обороны России, рассчитывая заработать.

Однако после двух недель обучения мужчину отправили на штурм. Отношение к военнослужащим в российской армии он описал как обращение со скотом.

По словам пленного, на позиции их привезли без еды и надлежащего снабжения. Личные вещи и продукты забрали, а вместо них выдали непонятный груз, который приказали доставить в указанное место на передовой. Когда Суровежко добрался до места назначения, у него отобрали даже остатки собственной еды.

Раненых российских военных оставляли без помощи

Ночью Сергея отправили дальше. По дороге он попал в блиндаж, где находились штурмовики, и увидел условия, в которых жили российские военные.

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По его словам, на троих выдавали одну упаковку каши и всего пол-литра воды на три дня.

Еще хуже обстояли дела с ранеными. В лесополосах лежало много военных, однако командование не сбрасывало им ни медикаментов, ни продуктов. По сути, людей бросали на произвол судьбы.

"Доп ползете – доползете, не доползете – вы никому не нужны", – так, по словам Суровежко, командиры объясняли отношение к раненым.

Российских солдат использовали как "открывашки"

Позже Суровежко понял, в чем заключалась его дальнейшая задача. Ему нужно было идти туда, где, как считалось, находился противник, и таким образом раскрывать украинские позиции.

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В российской армии таких военных называют "открывашками". По словам пленного, практически никто из них не выживает.

Сергей не понимал, почему другие солдаты терпят такое отношение и молчат. Он начал ругаться с командирами по рации и предлагал им лично прийти и посмотреть на условия, в которых оказались военные.

Как оккупант решил сдаться в плен

В конце концов Суровежко нашел листовку с инструкцией о сдаче в плен. При этом командиры убеждали подчиненных, что сдаваться нельзя, ведь в украинском плену их якобы ждет смерть.

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Однако, по словам россиянина, на самом деле именно собственное командование отправляло военных на гибель.

"А на мясо, по факту, нас пускают наши", – рассказал военнопленный.

Суровежко удалось добраться до украинской позиции. Украинские военные взяли его в плен, накормили и напоили, сохранив ему жизнь.

Что известно о пленном россиянине

Сергей Викторович Суровежко родился 10 января 1986 года, ему 40 лет. Он из города Кургана в России.

Согласно предоставленным данным, мужчина служил в 27-й отдельной мотострелковой бригаде, 907-м отдельном разведывательном батальоне ВС РФ, воинская часть 01018.

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В плен он попал в августе 2026 года в районе населенного пункта Сергеевка Донецкой области.

В настоящее время Суровежко находится в Украине в статусе военнопленного. Его близкие могут обратиться в проект "Хочу найти", чтобы получить подтверждение факта пленения и добиваться его возвращения домой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в плен попал еще один гражданин Индии – Рандава Гурприт Сингх. Он приехал в Россию по туристической визе в поисках работы, надеясь работать водителем. Однако уже на территории РФ понял, что его обманули. Иностранца заставили подписать контракт и отправили на фронт.