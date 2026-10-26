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Стратегические бомбардировщики серийно не производят: в ГУР узнали, сколько Су-34 и Су-35С Россия может поставлять в войска

Дарья ДуроваДарья Дурова
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сбит российский самолет
Уничтоженный российский боевой самолет. Архивное фото. Источник: пресс-служба ВС ВСУ

Военно-промышленный комплекс государства-агрессора России способен производить и поставлять для ВКС РФ ориентировочно 10–15 самолетов типа Су-34 и 10–12 Су-35С ежегодно. Эти данные о темпах производства актуальны на конец 2025-го.

Их обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос издания "УНИАН". Отмечается, что цифры являются приблизительными. Обновленные показатели 2026 года пока не разглашаются.

Согласно информации ГУР МО, ориентировочное количество самолетов в строю ВКС РФ (по состоянию на конец прошлого года) выглядело так:

  • около 20 Су-57;
  • 135–140 Су-35С;
  • 125 единиц Су-34 и Су-34М;
  • 140–145 многоцелевых самолетов Су-30М2, Су-30СМ и Су-30СМ2.
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Что касается Су-24М, Ту-22М3 и Ту-95МС, то Россия не производит новые борта в серийных масштабах. Российский ВПК сосредоточен только на ремонте имеющихся самолетов указанных типов.

"Любые оценки боевой авиации РФ, даже приблизительные, явно нужны для того, чтобы обосновать перед западными партнерами текущую потребность ВСУ в современных самолетах, в частности JAS 39 Gripen и Rafale", – отметили в Defense Express.

Как ранее писал OBOZ.UA, Российская Федерация в течение 21 октября потеряла два военных самолета. В Калининградской области разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы. Позже стало известно еще об одной авиакатастрофе такого же истребителя.

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