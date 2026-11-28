Усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины – крайне важно в ситуации постоянных российских атак с неба, и все же этот не панацея. Даже огромное количество антибаллистики или дронов-перехватчиков не решат проблему навсегда, пока враг имеет мощные военные производства, выпускающие новые и новые средства поражения. Кардинальным решением может быть ставка на полное уничтожение – а не просто удары – предприятий российского ВПК, а также накапливание собственных мощных средств поражения, прежде всего баллистических, для устрашения противника. Он должен осознавать, что в результате украинского удара может безвозвратно потерять что-то по-настоящему ценное.

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После успешной серии ударов по Керченскому мосту логистика оккупационной армии заметно пострадала, и все же потери не стали критическими, поскольку сухопутная трасса Р-280 до сих пор функционирует, хотя и простреливается украинскими средствами. Чтобы добиться максимального эффекта удары должны быть мощными и постоянными.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Первый вопрос посвящен российской логистике на Крым и о том, насколько критически она пострадала – не только из-за выведения из строя Керченского моста, но и из-за того, что сухопутный коридор полностью простреливается Силами обороны Украины. Как вы расцениваете эту ситуацию? Может ли она привести к катастрофе в Крыму?

– Она может привести к катастрофе в Крыму, если говорить о снабжении российской армии на юге Украины и в принципе экономической и иной ситуации на полуострове, только если Украина выйдет на качественно новый уровень во всем, что касается блокирования этой дороги и сохранит этот уровень. То есть важно не просто несколько раз поразить те или иные бензовозы, чтобы это красиво горело – важно, чтобы значительная часть грузов не поступала, не соблюдалась норма снабжения военных или гражданских.

В тот момент, когда снабжение сократится на десятки процентов ниже этой минимально приемлемой нормы и так будет продолжаться долго, не неделю или три дня, а очень долго – только тогда это создаст, кроме собственно потери и болезненного аспекта, реальную проблему, потому что в таком случае падает боеспособность военных, а гражданские структуры перестают нормально функционировать. До этого дело пока не дошло.

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Летом были активные украинские удары, миддл-страйки в Приазовье, в результате которых очень сильно пострадала российская логистика, были тяжелые потери. И это, по всей видимости, отразилось на фронте, на наступательных способностях российской армии.

Но мы сейчас говорим о новой ситуации. А новая ситуация такова, что реально грузы, именно грузы, весь поток автотранспорта, – я меньше говорю про транспортное сообщение, когда народ ездит в Крым и из Крыма, – перенаправлен на Приазовскую трассу на оккупированном юге Украины. То есть те, кто раньше ездил через Крымский мост, теперь либо не ездит вообще, либо будет ездить так.

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Соответственно, возникает большая нагрузка на трассу, возможны пробки, заторы, больше целей для украинских сил. Но в общем и целом проблема и вызов остается прежним – существенно и на постоянной основе разрушать эту логистику, а не просто наносить отдельные удары. Только тогда можно будет говорить о каких-то последствиях.

Возможно ли это? Теоретически возможно, но эти возможности нужно доказать на практике. На фоне летних ударов России удалось несколько улучшить ситуацию с точки зрения противостояния этой угрозе. Окно для ударов по этой логистике с помощью миддл-страйков несколько сузилось – это и радиоэлектронная борьба, и мобильные огневые группы, и другие действия. Соответственно, это противостояние продолжается, и здесь нужно доказывать состоятельность действием.

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– Вы считаете, что России нет необходимости предпринимать какие-то экстренные меры для того, чтобы улучшить ситуацию, поскольку она не является критической?

– Они предпринимают меры по защите средствам ПВО. Россияне выделили серьезнейшие ресурсы на то, чтобы бороться с украинской угрозой на этой трассе и вокруг нее. Экстренные? Все зависит от того, как они себя чувствуют. Если они чувствуют очень существенную угрозу, они будут прилагать максимум усилий. Если же они считают ситуацию терпимой, то этого не требуется.

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В принципе, здесь очень заманчивая с точки зрения Украины ситуация, если есть возможность ударами по всяким мостам, по уязвимым точкам, а также постоянным воздействием на тех, кто движется на дороге, создать реальные, постоянные, настоящие проблемы со снабжением всей российской группировки, скажем, в Запорожской области и в самом Крыму, тем более, что автомобильный мост отсутствует, а железнодорожный могут, по моим оценкам, достаточно быстро обрушить.

Но весь вопрос в реализации действий обеих сторон. На данный момент нельзя констатировать, что эта трасса Р-280 перерезана, либо что она еле-еле функционирует. Несмотря на потери, которые там есть, она вполне функционирует. Это медицинский факт.

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– Следующий вопрос касается противодействия российским ударам дронами и ракета по украинским городам. Фактически враг применяет для террористических атак весь спектр вооружений, который имеет. Допускаете ли вы, что ситуация для Украины могла бы выглядеть намного лучше, если бы президент США Трамп иначе относился к нашей стране, если бы не было ограничений по скорости Starlink и Starshield, если бы Украине были предоставлены 60 ракет для Patriot, которые уже проплачены нашими партнерами? Считаете ли вы, что именно позиция США могла бы сыграть ключевую роль в плане защиты наших городов?

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– Если оценивать ситуацию реально, в краткосрочной перспективе, то, насколько я это вижу, значительно лучше стать бы не могло. Понятно, что реакция Трампа в данном случае крайне неблагоприятна, но именно принципиально ничего бы все равно не изменилось.

К примеру, оценим 60 тех самых ракет, из которых 40 перехватчиков PAC-3 и 20 перехватчиков PAC-2, которые в меньшей степени заточены на баллистику. Поставки этих 60 ракет, скорее всего, были бы растянуты во времени. С ними было бы лучше, они спасли бы человеческие жизни и какие-то объекты, но изменили ли бы они ситуацию кардинально, когда Россия может выпустить по Украине в месяц больше, чем 100 баллистических ракет? Ответ – нет.

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Касательно Starshield можно сказать то же самое. Когда работают беспилотники-перехватчики, они спасают жизни, но если бы подняли скорость для них, улетучилась бы или стала бы намного меньшей угроза реактивных беспилотников? Ответ – нет.

Потому что то, чего сейчас украинцы лишены, – лишь одна из небольших составляющих противостояния реактивным беспилотникам. Проблема глубже и шире. И дело отнюдь не только в том, что США обрезали Starshield и недопоставили несколько десятков ракет. Безусловно, эти действия Соединенных Штатов ухудшили ситуацию, но сама проблематика, к сожалению, лежит гораздо глубже.

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– Что, по вашему мнению, могло бы кардинально изменить ситуацию в нашу пользу?

– Если быть реалистами, то кардинально в этом случае изменить ничего не может. Можно рассуждать гипотетически о каких-то ситуациях, и, безусловно, они могли бы изменить, но это не то, чего сейчас можно достигнуть. К примеру, кардинально могло бы изменить, если бы в Украине была создана собственная баллистика, если бы она производилась в достаточно больших количествах, а также в больших количествах имелись крылатые ракеты.

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Кстати говоря, сейчас производство и применение крылатых ракет в Украине наращивается, но количества не очень велики. Если бы Украина могла запускать по России тоже 100 баллистических ракет в день, то работал бы фактор устрашения. Если бы у Украины были возможности хотя бы наполовину иранских баллистических ракет, Россия бы была бедной. И тут было бы два варианта: либо Россия воздержалась бы от ударов по украинским тылам, либо не воздержалась бы, но тогда очень многое из того, что ей дорого, было бы уничтожено в прямом смысле слова, включая военное производство. Вот оно – если бы. Но баллистических ракет в Украине не производят, и вот таковы результаты.

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Тут важно отметить, что отстреливаться противовоздушной обороной от противника, который производит большое количество боеприпасов – это в принципе бесперспективный путь. Даже Соединенные Штаты вместе с арабскими союзниками и с Израилем на Ближнем Востоке столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на превосходство в воздухе и уничтожение огромного количества иранских ракет и беспилотников даже на земле, все равно столкнулись с дефицитом боеприпасов и невозможностью защититься, при том, что у них лучшие средства противовоздушной и противоракетной обороны.

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Вот что я имею в виду: даже если тебе помогают и поставляют вооружения, в итоге ты не можешь противостоять противнику, у которого массовое производство дешевых средств поражения. Ты не можешь на каждую баллистику ценой в несколько сот тысяч долларов найти полторы ракеты ценой 5-6 миллионов долларов каждая, которых производят 50 в месяц. Вот, собственно, и ответ.

Россия – это противник, у которого очень много средств поражения. Это большая страна, которая наладила производство. И здесь кардинальным решением могут быть только наступательные действия по уничтожению их производства или созданию эффекта страха. Противовоздушная оборона в любом случае дает лишь частичное решение. Чтобы она давала лучшее, партнеры должны по максимуму помогать, чего в случае с американцами, а на самом деле не только с американцами, нет. Должны быть собственные оптимальные действия. Здесь тоже, наряду с очень важными достижениями, допускаются ошибки. Скажем, проблеме реактивных дронов и противостоянию им должно было уделяться внимание заранее, хотя понятно, что это сложно в условиях войны. Есть действия в самых разных направлениях, которые необходимо предпринимать.

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– Вы упомянули об уничтожении производств противника. Я поинтересовалась: на протяжении неполных двух месяцев, за октябрь и большую часть ноября, Украина нанесла удары по 30 стратегическим объектам на территории России, в том числе под удар попал завод "Протон-Электротекс" в Орле, производящий оптоэлектронику и комплектующие для ракет "Искандер-М" и крылатых ракет, комбинат "Каменский" в Ростовской области, производящий ракетное топливо, завод "Энергия" в Липецкой области, производящий элементы питания для российского вооружения, а также вертолетный завод и завод "Монолит" в Брянской области. Но этого, как я понимаю, недостаточно?

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– Прежде всего, достаточно никогда не бывает, за редким исключением. Это война, в которой противник все время восстанавливает свои ресурсы, переносит, наращивает. Обратите внимание: Россия атакует Украину пять лет по всей территории огромным количеством боеприпасов, и для России тоже в приоритете украинский ВПК. Прекратил ли работу украинский ВПК? Нет, не прекратил, хотя ему наносится существенный ущерб. Где-то производства останавливаются, а где-то и наращиваются, видоизменяются. Очень непросто нарушить военное производство.

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Когда мы говорим, например, о производстве ракет в России, условной ракеты "Искандер", то для того, чтобы это производство нарушить, должны быть в буквальном смысле разрушены и продолжать находиться в разрушенном состоянии ключевые элементы, либо хотя бы один ключевой элемент производства. Это может быть что угодно – какое-то место окончательной сборки или место, где производят компонент, без которого никак не обойтись. Либо уничтожение этого места приведет к снижению производства, потому что есть еще какое-нибудь альтернативное производство, но оно не дает полного количества.

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К чему я веду? Важно реальное уничтожение. Когда мы говорим об ударе по такому-то заводу или такому-то заводу, и мы часто видим результаты, что и цех сгорел или еще что-то разрушено, необходимо понимать, какой реальный результат достигнут с военной точки зрения. Нужно знать, какую роль играло это производство, этот завод в производстве какого-то вида боеприпасов, и на сколько времени, и полностью ли оно выведено из строя. Потому что, если оно не выведено из строя полностью, то процесс нарушен лишь частично, а если выведено полностью, то было ли оно заменимо, было ли у России накопленное количество запчастей, производит ли их кто-то другой и так далее.

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То есть для того, чтобы полностью прервать что-то, ты должен полностью выбить компоненты производства, необходимые для этого. В противном случае ты уменьшаешь количество производимых боеприпасов, ты растягиваешь их по сроку, но ты не добиваешься полностью стопроцентного результата.

Чтобы добиваться такого результата либо хотя бы существенно сокращать, нужно вычислить на уровне разведки, где какие предприятия что производят, где находятся критические узлы этих производств важнейших боеприпасов, а далее уже поразить это собственными возможностями, начиная от диверсионной работы и заканчивая тяжелыми ракетами, которые у тебя должны быть.

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Если у тебя недостаточно тяжелых ракет, недостаточная точность или недостаточно тяжелые боеприпасы, то повреждения, которые ты наносишь этим ключевым целям, могут оказаться некритичными. И тут я снова возвращаюсь к необходимости иметь собственную баллистику. Я сейчас не говорю об авиации, которая может захватить господство над российским небом и разбомбить все, что хочешь. Это уже совсем фантазии. Но я говорю о тяжелых, достаточно точных ракетах, которыми можно будет на заказ поражать любое производство, которое не загнано глубоко под землю или которое не находится где-нибудь далеко, что до него не дотянуться.

И вот тогда, если у тебя есть необходимая разведывательная информация, ты знаешь, что тебе нужно поразить. А Россия не раскидала и не попрятала по каким-то тайным точкам свои производства. Ты можешь выводить их из строя, не просто поразить, попасть, поджечь, а в буквальном смысле разрушить и прервать. Для этого нужны те самые средства поражения в больших количествах, тяжелые и точные.