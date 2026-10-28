Сопровождал журналистов: в первый день тишины в Херсоне погиб пресс-офицер 34 ОБрМП Владимир Обертас. Фото

27 октября, в первый день локального перемирия в Олешках и отдельных громадах Херсонщины, погиб военнослужащий Владимир Обертас, пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" ВМС ВС Украины. Он получил ранение в Херсоне в результате детонации вражеского взрывного устройства.

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Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь. Бывший городской голова Олешек Дмитрий Воронов рассказал в Facebook, что трагедия произошла, когда Обертас сопровождал журналистов и сам параллельно снимал город.

Пресс-офицер 34 ОБрМП был родом из города Олешки. Именно он является автором известного видео с дрона, благодаря которому мир увидел масштабы гуманитарной катастрофы в оккупированном россиянами населенном пункте.

Обстоятельства гибели Владимира Обертаса

В комментарии "Институту массовой информации" представитель бригады "Борисфен" Евгений Воронецкий, коллега Обертаса, сообщил, что военнослужащий работал на улице Европейской в Херсоне, снимая город в первый день прекращения огня.

"Во время съемки Владимир сделал два шага назад, чтобы выбрать лучший ракурс, после чего раздался взрыв", – сказал Воронецкий.

Обертас оставался в сознании и даже позвонил Воронецкому, чтобы сообщить о своем ранении.

"Коллеги быстро доставили его в больницу, попутно пытаясь остановить кровотечение. Там он рассказал врачам, что произошло, но спасти его не удалось", – сказал Воронецкий.

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Коллега погибшего считает, что мужчина наступил на мину, которую ранее сбросили на город россияне. "Можем сказать, что это был не "пряник" или "лепесток", а что-то более мощное с осколками, которые полетели вверх", – добавил он.

Обертас присоединился к войску в 2022 году

"Это человек, которого в Олешках, наверное, знают все, ведь лучшего фотографа и видеооператора трудно было найти... Всегда такой веселый и доброжелательный. Настоящий мастер своего дела, который научил и меня основам видеомонтажа и многому другому", – рассказал бывший городской голова Воронов.

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В гражданской жизни украинец снимал свадьбы и городские мероприятия, а также праздники в детских садах и школах.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он встал на защиту страны. Военнослужащий Александр Цегельник на своей странице в Facebook отметил, что Обертас гордился тем, что стал частью Сил обороны.

В первый день большой войны он помог защитникам спрятать оружие и вывез их, что впоследствии открыло им путь для выхода с левого берега на правый.

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В армии Обертас управлял беспилотниками, а позже присоединился к пресс-службе 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен". "Пресс-офицерам было трудно уговорить его перейти на должность, не связанную с выполнением боевых вылетов", – рассказали в ИМИ.

На новой работе военнослужащий помогал освещать события на фронте и сопровождал журналистов в горячих точках. По словам пресс-офицера Воронецкого, Обертас был автором огромного количества материалов не только о боевой работе бригады "Борисфен", но и о жизни Херсона и оккупированных Олешек.

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"Низкий поклон тебе за все и вечная память. Сегодня наш многострадальный город Олешки в слезах, ведь это действительно большая потеря... Искренние соболезнования родным и близким", – написал Воронов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Валентин Гира. Жизнь храброго украинца оборвалась 24 октября 2026 года.