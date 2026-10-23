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"Мир должен видеть тех, кого не защитили от зла": Россия ударом по Харьковщине убила 8-летнюю девочку. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
3,3 т.
"Мир должен видеть тех, кого не защитили от зла": Россия ударом по Харьковщине убила 8-летнюю девочку. Фото
8-летняя Ариша Коваль погибла в результате удара российского беспилотника

В результате российского удара беспилотником по поселку Новая Водолага в Харьковской области погибла 8-летняя Ариша Коваль. Атака произошла 19 октября, когда российский дрон ударил по мирному парку.

Тяжелые ранения получили мама девочки Лилия и ее брат Артем, которые сейчас находятся в больнице и борются за жизнь. Об этом сообщает проект "Их убивает Россия".

Российский удар по Новой Водолаге унес жизнь ребенка

8-летняя Ариша Коваль погибла в результате удара российского беспилотника по мирному парку в поселке Новая Водолага в Харьковской области 19 октября.

В сообщении о трагедии подчеркнули, что мир должен видеть тех, кого не удалось защитить от зла, и выразили соболезнования в связи с гибелью девочки.

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"Мир должен видеть тех, кого он не защитил от зла… Прости, девочка…" – говорится в сообщении.

''Мир должен видеть тех, кого не защитили от зла'': Россия ударом по Харьковщине убила 8-летнюю девочку. Фото

Аріша Коваль. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

''Мир должен видеть тех, кого не защитили от зла'': Россия ударом по Харьковщине убила 8-летнюю девочку. Фото

Аріша Коваль. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

Мама и брат Аріши борются за жизнь

В результате российской атаки тяжелые ранения получили мама девочки Лилия и ее брат Артем. Сейчас они находятся в больнице и борются за жизнь.

В сообщении также выразили соболезнования близким погибшего ребенка и пожелали им сил пережить утрату.

"Светлая память невинно убитому ребенку… Сил родным…", – добавили в проекте.

''Мир должен видеть тех, кого не защитили от зла'': Россия ударом по Харьковщине убила 8-летнюю девочку. Фото

Ариша Коваль. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

Напомним, в результате российского обстрела в Харьковской области 19 октября оборвалась жизнь Инны Марюхны и ее 1-летней дочери Ангелины. Женщина работала учительницей младших классов и открывала детям мир знаний.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 октября в Новой Водолаге Харьковской области российский беспилотник атаковал центральный парк, где находились семьи с детьми.

Из-за удара врага погибли шесть человек: женщины 28, 34 и 36 лет, мужчина примерно 40 лет и девочки 11 и 1,2 года. Также есть пострадавшие, среди них – дети.

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