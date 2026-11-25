Утром 25 ноября в больнице Кривого Рога скончалась Светлана Куропятник, которая получила множественные тяжелые ранения в результате российского теракта 20 ноября. Врачи все это время боролись за ее жизнь, но ранения оказались смертельными.

Видео дня

Убитой женщине было 58 лет. Об этом сообщили в Совете обороны Кривого Рога и в областной военной администрации.

Трагические последствия атаки

По информации представителей местной власти 58-летняя Светлана умерла под утром. Женщина получила крайне тяжелые ранения вследствие российского ракетного удара по ресторану Puri Chveni. Сейчас в медучреждениях находятся еще 15 раненых, в том числе ребенок.

Криворожское издание "Свої" писало, что прошлую пятницу, 20 ноября, женщина праздновала день рождения подруги в Puri Chveni. За несколько минут до удара Светлана вышла на террасу. Когда подошла к двери вернуться в ресторан – ее отбросило взрывной волной.

У женщины была диагностирована серьезная травма головы, в больнице ее ввели в состояние комы.

"Она все это время была без сознания. Вчера как-то и рукой пошевелила, моргнула глазами… К сожалению, сегодня утром… Светлана была такая искренняя, добрая, никогда не говорила, что ее что-то беспокоит. Очень любила семью, была хорошей хозяйкой. Для нее семья была самой ценной", – рассказывает близкая подруга погибшей.

У женщины остались дочь Юлия, сын Владислав, два внука и муж Виталий.

РЕКЛАМА

Напомним, вечером 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Во время спасательной операции оккупанты нанесли повторные удары по городу.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября страна-террорист РФ снова атаковала Киев. В результате вражеской агрессии, в частности, в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении. В Шевченковском районе в результате атаки БПЛА ранения получили трое человек.

Главные истории дня