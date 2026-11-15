Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации

За время большой войны Россия похитила из Украины десятки тысяч музейных экспонатов. Еще более 2 миллионов остаются на временно оккупированных Россией украинских территориях – и могут быть разграблены или уничтожены в любую минуту.

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Так Москва поступала веками: похищала и присваивала украинское культурное наследие, одновременно пытаясь уничтожить украинскую национальную идентичность. Об этом 14 ноября, в Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Россия разграбляет культурное наследие

В Международный борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей – день под эгидой ЮНЕСКО, учрежденный для защиты культурного наследия – Сибига рассказал о преступлениях России против Украины именно с точки зрения культуры.

"Россия похитила более 35 000 музейных предметов из Украины. Еще более 2,3 миллиона остаются на территориях Украины, временно оккупированных Россией, под угрозой дальнейшего разграбления и уничтожения. В Международный день против незаконного оборота культурных ценностей эти цифры раскрывают масштабы систематического наступления России на украинское культурное наследие", – отметил он.

Министр подчеркнул: только в Херсоне российские оккупанты украли 33 440 предметов из двух музеев, в том числе более 10 000 произведений искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

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"Они назвали это "эвакуацией". Это была откровенная кража. Агрессия России против Украины простирается далеко за пределы поля боя. Преднамеренное уничтожение и разграбление нашего культурного наследия является частью более широкой кампании по уничтожению украинской национальной идентичности. Россия крадет украинские произведения искусства, вырывает их из исторического контекста, а затем пытается представить наше культурное наследие как свое", – написал Сибига, добавив, что кража украинского искусства не делает его российским.

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Сейчас в здании Министерства иностранных дел проходит выставка репродукций произведений искусства, украденных из Херсонского художественного музея. Ее устроили, чтобы не дать миру забыть о масштабах культурных преступлений России и решимости Украины вернуть украденное.

"Международное сообщество должно признать весь масштаб агрессии России, включая ее систематическую кампанию против украинской культуры, истории и идентичности. Эти преступления требуют международного внимания, скоординированного ответа и привлечения к ответственности. Каждый похищенный культурный объект должен быть возвращен Украине. Россия неизбежно будет привлечена к ответственности за свои преступления против нашего культурного наследия", – резюмировал Сибига.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сибига обвинил Россию в сознательном создании угрозы ядерной безопасности Европы.

Министр подчеркнул, что "санкции против "Росатома" давно назрели".