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Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
327
Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации
Россия грабит музеи на ВОТ Украины

За время большой войны Россия похитила из Украины десятки тысяч музейных экспонатов. Еще более 2 миллионов остаются на временно оккупированных Россией украинских территориях – и могут быть разграблены или уничтожены в любую минуту.

Так Москва поступала веками: похищала и присваивала украинское культурное наследие, одновременно пытаясь уничтожить украинскую национальную идентичность. Об этом 14 ноября, в Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Россия разграбляет культурное наследие

В Международный борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей – день под эгидой ЮНЕСКО, учрежденный для защиты культурного наследия – Сибига рассказал о преступлениях России против Украины именно с точки зрения культуры.

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"Россия похитила более 35 000 музейных предметов из Украины. Еще более 2,3 миллиона остаются на территориях Украины, временно оккупированных Россией, под угрозой дальнейшего разграбления и уничтожения. В Международный день против незаконного оборота культурных ценностей эти цифры раскрывают масштабы систематического наступления России на украинское культурное наследие", – отметил он.

Министр подчеркнул: только в Херсоне российские оккупанты украли 33 440 предметов из двух музеев, в том числе более 10 000 произведений искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

"Они назвали это "эвакуацией". Это была откровенная кража. Агрессия России против Украины простирается далеко за пределы поля боя. Преднамеренное уничтожение и разграбление нашего культурного наследия является частью более широкой кампании по уничтожению украинской национальной идентичности. Россия крадет украинские произведения искусства, вырывает их из исторического контекста, а затем пытается представить наше культурное наследие как свое", – написал Сибига, добавив, что кража украинского искусства не делает его российским.

Сейчас в здании Министерства иностранных дел проходит выставка репродукций произведений искусства, украденных из Херсонского художественного музея. Ее устроили, чтобы не дать миру забыть о масштабах культурных преступлений России и решимости Украины вернуть украденное.

"Международное сообщество должно признать весь масштаб агрессии России, включая ее систематическую кампанию против украинской культуры, истории и идентичности. Эти преступления требуют международного внимания, скоординированного ответа и привлечения к ответственности. Каждый похищенный культурный объект должен быть возвращен Украине. Россия неизбежно будет привлечена к ответственности за свои преступления против нашего культурного наследия", – резюмировал Сибига.

Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации

Скриншот сообщения

Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации

Скриншот сообщения

Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации

Россия крадет объекты культурного наследия Украины

Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации

Россия крадет объекты культурного наследия Украины

Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации

Россия крадет объекты культурного наследия Украины

Сибига: РФ украла у Украины более 35 тысяч музейных предметов, еще 2,3 млн – остаются в оккупации

Россия крадет объекты культурного наследия Украины

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сибига обвинил Россию в сознательном создании угрозы ядерной безопасности Европы.

Министр подчеркнул, что "санкции против "Росатома" давно назрели".

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