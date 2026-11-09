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Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
9,0 т.
Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео
Пожар в Киришах. Источник: Exilenova+.

В ночь на 9 ноября Силы обороны атаковали Ленинградскую область РФ. В регионе раздавались взрывы, под удар попал, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Киришах.

На территории предприятия зафиксировано несколько очагов возгорания. Кадры с места и подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на НПЗ в Киришах

О взрывах и пожаре в Ленинградской области, а именно – в Киришах более чем в 100 км от Санкт-Петербурга в Exilenova+ сообщили около 3 часов ночи.

"Кириши, Ленинградская область: местные жители сообщают об атаке на НПЗ "КИНЕФ" (ООО "ВО Киришинефтеоргсинтез")", – говорилось в сообщении.

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В последний раз этот НПЗ подвергался атаке Сил обороны еще в августе.

Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео

Пожар на НПЗ в Киришах

"Сегодня в Киришах Ленинградской области был атакован НПЗ "КИНЕФ" (Киришинефтеоргсинтез). Предприятие – один из крупнейших НПЗ РФ с мощностью переработки около 20 млн тонн нефти в год", – отметили в Exilenova+.

Завод является вторым по мощности в России. Он производит порядка 80 видов продукции, включая автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и нефтехимию.

Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео

Анализ Exilenova+.

На территории предприятий вспыхнул пожар.

На видео попал и непосредственно момент попадания.

В целом на территории завода заметны несколько очагов горения.

По данным Falcon Insight, предварительно были поражены ключевые установки:

  • ЭЛОУ-АВТ-6: 59°29'24.81"N 32°03'46.08"E
  • ЭЛОУ-АТ-6: 59°29'05.89"N 32°03'33.09"E
  • ЭЛОУ-АВТ-2: 59°29'00.64"N 32°03'24.54"E
Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео

Анализ Falcon Insight

Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео

Анализ Falcon Insight

Поражение подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Российский чиновник в 03:40 написал о "фактах попадания БпЛА в промзоне города Кириши".

Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео

Скриншот сообщения

До 04:25, по его версии, над областью якобы сбили 93 беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 ноября Силы обороны поразили Саратовский НПЗ.

На предприятии вспыхнули пожары, небо тогда затянуло черным дымом.

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