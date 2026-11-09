Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. Видео

В ночь на 9 ноября Силы обороны атаковали Ленинградскую область РФ. В регионе раздавались взрывы, под удар попал, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Киришах.

Видео дня

На территории предприятия зафиксировано несколько очагов возгорания. Кадры с места и подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на НПЗ в Киришах

О взрывах и пожаре в Ленинградской области, а именно – в Киришах более чем в 100 км от Санкт-Петербурга в Exilenova+ сообщили около 3 часов ночи.

"Кириши, Ленинградская область: местные жители сообщают об атаке на НПЗ "КИНЕФ" (ООО "ВО Киришинефтеоргсинтез")", – говорилось в сообщении.

В последний раз этот НПЗ подвергался атаке Сил обороны еще в августе.

"Сегодня в Киришах Ленинградской области был атакован НПЗ "КИНЕФ" (Киришинефтеоргсинтез). Предприятие – один из крупнейших НПЗ РФ с мощностью переработки около 20 млн тонн нефти в год", – отметили в Exilenova+.

Завод является вторым по мощности в России. Он производит порядка 80 видов продукции, включая автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и нефтехимию.

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На территории предприятий вспыхнул пожар.

На видео попал и непосредственно момент попадания.

Главные истории дня

В целом на территории завода заметны несколько очагов горения.

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По данным Falcon Insight, предварительно были поражены ключевые установки:

ЭЛОУ-АВТ-6 : 59°29'24.81"N 32°03'46.08"E

: 59°29'24.81"N 32°03'46.08"E ЭЛОУ-АТ-6 : 59°29'05.89"N 32°03'33.09"E

: 59°29'05.89"N 32°03'33.09"E ЭЛОУ-АВТ-2: 59°29'00.64"N 32°03'24.54"E

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Поражение подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Российский чиновник в 03:40 написал о "фактах попадания БпЛА в промзоне города Кириши".

До 04:25, по его версии, над областью якобы сбили 93 беспилотника.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 ноября Силы обороны поразили Саратовский НПЗ.

На предприятии вспыхнули пожары, небо тогда затянуло черным дымом.