Силы обороны Украины продолжают атаковать элитное российское БпЛА-подразделение "Рубикон", обосновавшееся во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Во время одной из недавних операций удалось успешно поразить пункт постоянной дислокации и нанести захватчикам существенные потери.

Видео дня

Видео ударов по подразделению ИЦПБТ (испытательного центра перспективных беспилотных технологий) "Рубикон" опубликовал 28 ноября Telegram-канал Группировка войск (сил) "Юг". Этот масштабный обстрел провели:

батарея беспилотных авиационных комплексов Harpy Group;

Служба внешней разведки Украины;

Центр специальных операций СБУ "Альфа";

422-й отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe Сухопутных войск ВСУ;

427-я отдельная бригада беспилотных систем "Рарог" СБС.

Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки УВ "Юг".

Потери российских "Рубиконовцев"

Украинские дроны уничтожили учебно-тренировочную базу для подготовки пилотов противника, места размещения личного состава и хранения беспилотников.

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Также подтверждено поражение представителей руководящего состава подразделения ИЦПБТ "Рубикон".

Предварительно, потери противника могут составлять более 30 погибших и до 70 раненых.

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По сообщениям очевидцев, после удара в районе цели неоднократно детонировали боеприпасы. Значительное число российских военных доставили в местную больницу. Тела погибших, по имеющейся информации, вывезли в Мариуполь.

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Как писал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины 22-го и в ночь на 23 ноября продолжили выбивать ПВО, подразделения беспилотников и логистику российской оккупационной армии. Среди прочего, в оккупированном Бердянске Запорожской области был обстрелян район сосредоточения личного состава вражеского подразделения "Рубикон".

– В начале ноября украинские защитники атаковали объект "Рубикона" в районе Бердянска на расстоянии 107 километров от линии боевого соприкосновения.