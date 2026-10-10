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Силы обороны поразили крупный нефтяной узел в Самарской области – Генштаб

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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Силы обороны поразили крупный нефтяной узел в Самарской области – Генштаб
Силы обороны поразили крупный нефтяной узел в Самарской области. Источник: Генштаб ВСУ

В ночь на 10 октября 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли новую серию ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России. Целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция ​​ "Самара" вблизи поселка Просвет.

Степень нанесенного ущерба уточняется. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты атаки

По состоянию на 13:00 украинское военное командование лишь сообщило о факте атаки по линейно-производственной станции в Самарской области, без уточнения каких-либо подробностей.

В свою очередь местные чиновники заявили, что в небе над Самарской областью сбили несколько десятков украинских дронов. Несмотря на пожар в районе нефтяного объекта в РФ утверждают, что разрушений нет.

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Губернатор региона Вячеслав Федорищев рассказал, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Также он пригрозил россиянам уголовной ответственностью за публикацию фото и видео с места атаки.

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