Силы обороны поразили крупный нефтяной узел в Самарской области – Генштаб

В ночь на 10 октября 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли новую серию ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора России. Целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция ​​ "Самара" вблизи поселка Просвет.

Видео дня

Степень нанесенного ущерба уточняется. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты атаки

По состоянию на 13:00 украинское военное командование лишь сообщило о факте атаки по линейно-производственной станции в Самарской области, без уточнения каких-либо подробностей.

В свою очередь местные чиновники заявили, что в небе над Самарской областью сбили несколько десятков украинских дронов. Несмотря на пожар в районе нефтяного объекта в РФ утверждают, что разрушений нет.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев рассказал, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Также он пригрозил россиянам уголовной ответственностью за публикацию фото и видео с места атаки.

Новость дополняется…