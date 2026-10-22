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Силы обороны продвинулись более чем на 15 км в тыл врага на Купянском направлении и сорвали план оккупантов. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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Силы обороны продвинулись более чем на 15 км в тыл врага на Купянском направлении и сорвали план оккупантов. Видео
Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Facebook/13-я бригада НГУ "Хартия"/Скриншот

Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении, продвинувшись более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов. В результате украинские военные сорвали планы противника проникнуть в тыл украинских подразделений и создать угрозу для Купянска.

Об этом в Telegram сообщил 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия". По данным военных, во время операции более 30 российских оккупантов взяты в плен, а общие потери противника превысили 100 человек.

Как украинские военные провели операцию "Велес"

Группировка под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" сочетала продвижение под землей с действиями на поверхности и ударами беспилотников. Это позволило сорвать намерения россиян использовать газовые магистрали для проникновения в тыл украинских войск.

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Силы обороны продвинулись более чем на 15 км в тыл врага на Купянском направлении и сорвали план оккупантов. Видео

Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес". Источник: Скриншот

Командир корпуса "Хартия", бригадный генерал Игорь Оболенский объяснил, что украинские военные наблюдали за действиями противника под землей и изучали его тактику. Защитники предвидели возможные действия оккупантов и сами освоили ведение боевых действий в подземных коммуникациях.

"Россияне намеревались использовать газовые шахтопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю", – рассказал Оболенский.

По его словам, операция имела две основные цели: остановить противника под землей и сделать неэффективной тактику, которую россияне применяли на земле и в воздухе.

Силы обороны продвинулись более чем на 15 км в тыл врага на Купянском направлении и сорвали план оккупантов. Видео

Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес". Источник: Скриншот

Кто участвовал в операции

К проведению операции "Велес" привлекли бригаду "Хартия", штурмовой полк "Р.У.Г", полк беспилотных систем "Лава", подразделения Главного управления разведки, в частности легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК), а также бригаду беспилотных систем "Ахиллес".

Оболенский заявил, что украинские военные победили россиян в этом сражении и подчеркнул готовность и впредь противостоять противнику даже под землей.

"Мы победили россиян в этой битве и уверены, что победим в этой войне. Мы достанем врага даже из-под земли", – сказал командир корпуса.

Силы обороны продвинулись более чем на 15 км в тыл врага на Купянском направлении и сорвали план оккупантов. Видео

Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес". Источник: Скриншот

Напомним, украинская операция "Вивальди" сорвала планы России по наступлению в Донецкой области. По оценкам Института изучения войны (ISW), действия Сил обороны заставили оккупантов отказаться от попыток оперативного окружения украинских позиций и перейти к более сложным фронтальным атакам.

Как писал OBOZ.UA, российский плацдарм к северу от Купянска в Харьковской области постепенно сокращается благодаря давлению Сил обороны Украины. В то же время оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции на восточном берегу реки Оскол и пытаются проникнуть в районе Ковшаровки.

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