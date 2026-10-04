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Силы обороны провели две успешные наступательные операции, — Зеленский

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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icon 8,0 т.
Силы обороны провели две успешные наступательные операции, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото. Источник: Пресс-служба ОП Украины

Силы обороны Украины провели две успешные наступательные операции, в ходе которых деоккупировали территории. В ходе операций украинские военные также отвоевывали позиции, захватывали высоты и устанавливали контроль над важными участками.

Об этом 4 октября заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ. По его словам, речь идет не только о возвращении украинской земли.

"У нас было, в принципе, две сильные наступательные операции, результатом которых стала деоккупация украинской земли. Главное — не только деоккупация, главное — восстановление позиций, захват высот, контроль над позициями, многое другое. Две операции прошли успешно", — сказал президент.

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По словам Зеленского, одна из этих операций была продолжительной и охватывала более 700 километров.

Президент также подчеркнул, что Россия пока не может продемонстрировать положительный результат на поле боя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Третий армейский корпус завершил третий сезон операции "Вивальди". За время наступательных действий корпус вернул под контроль 176 кв. км украинской территории.

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