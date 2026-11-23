Украинские бойцы нанесли удары по месту дислокации российского спецподразделения беспилотных систем "Рубикон С" в Рыльске Курской области. Россияне оборудовали мастерскую по изготовлению и обслуживанию дронов в местном отделении полиции, там же они хранили боеприпасы, детонация которых вызвала мощные взрывы в центре города.

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Об этом сообщил Восьмой корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ. Силы обороны официально опровергли распространенную врагом информацию, что ВСУ якобы сбрасывали взрывчатку с воздуха на центральные улицы населенного пункта.

Россияне оборудовали базу дронов в отделении полиции

Украинская разведка обнаружила место дислокации российского элитного формирования "Рубикон С" – россияне использовали административное здание полиции в Рыльске как техническую базу спецподразделения БпЛА, где собирали и ремонтировали дроны. Там же оккупанты обустроили склад боеприпасов.

После обнаружения этой локации операторы беспилотных комплексов Восьмого корпуса нанесли точные удары по объектам противника. Под огонь попали мастерская вражеских дронов, жилой сектор операторов "Рубикона С", а также место дислокации операторов дронов ФСБ.

В результате ударов детонировал склад боеприпасов, который российские военные хранили непосредственно внутри полицейского участка посреди города, пренебрегая базовыми нормами осторожности.

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В Восьмом корпусе подчеркнули, что такое размещение боеприпасов с нарушением требований безопасности создавало угрозу прежде всего для гражданского населения.

ВСУ опровергли российские обвинения в минировании Рыльска

После взрывов в центре города местные чиновники начали распространять ложную информацию о якобы дистанционном минировании центральных улиц Рыльска украинскими беспилотниками, пытаясь списать собственную халатность на действия ВСУ.

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В 8-м корпусе ДШВ назвали эти утверждения очередной российской ложью и официально опровергли проведение таких действий.

"Ответственно заявляем, что это очередная российская ложь. Никакого дистанционного минирования с дронов мы не проводили. Взрывы в центре Рыльска стали следствием детонации склада боеприпасов в местном здании полиции", – подчеркнули украинские военные.

Напомним, за сутки 22 ноября украинские воины уничтожили еще 2 471 российского захватчика. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 639 641 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 23 ноября украинские БпЛА в очередной раз атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО "НЗНП") в Ростовской области России. Сначала прогремели взрывы, а позднее в районе предприятия разгорелся сильный пожар.