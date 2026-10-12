Силы обороны сократили численность армии РФ ещё на 1470 оккупантов: данные Генштаба

За сутки 11 октября украинские воины уничтожили еще 1 470 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 554 310 человек.

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Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за 11 октября

За сутки 11 октября российская армия потеряла еще 1 470 своих солдат. Общие боевые потери агрессора за время полномасштабной войны достигли 1 554 310 человек.

Продолжалась также "демилитаризация" оккупантов.

Так, за сутки украинские военные уничтожили еще 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, 4 РСЗО и 2 средства ПВО.

Оккупанты также потеряли 3 наземных робототехнических комплекса и 1 416 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ликвидировано еще 553 единицы автомобильной и 3 – специальной техники россиян .

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР провели на Запорожском направлении контрдиверсионную операцию. Они обезвредили две группы российского спецназа, одного из оккупантов взяли в плен.

Также на днях Силы обороны Украины нанесли очередной удар беспилотниками по дронопорту "Цимбулово" в Орловской области России. Оттуда россияне запускали дроны по Украине, там же они их и хранили.