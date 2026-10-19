Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные Генштаба

За сутки 18 октября украинские военные уничтожили еще 2100 российских захватчиков. Общиепотери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 567 160 человек.

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Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за 18 октября

За сутки Россия потеряла 2 100 своих солдат убитыми и ранеными, поэтому к утру 19 октября общие боевые потери агрессора составили около 1 567 160 человек.

У врага также уменьшилось количество вооружений и военной техники: уничтожено еще 4 боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы и 3 средства ПВО.

В результате ударов Сил обороны россияне потеряли еще 6 наземных робототехнических комплексов и 1 636 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Из техники обеспечения оккупанты лишились 332 единиц автомобильной и 3 единиц специальной техники.

"Силы обороны Украины систематически уничтожают личный состав, вооружение, военную технику и средства обеспечения противника. Это ослабляет его наступательные возможности, затрудняет пополнение ресурсов и обеспечение войск и уменьшает возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины", – подчеркнули в ГШ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили российский дрон на границе с Молдовой.

Также Силы обороны впервые ликвидировали новейшую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон".