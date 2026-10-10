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В сентябре силы обороны уничтожили более 4700 воздушных целей: сколько и каких ракет было сбито

Катя ПомазанКатя Помазан
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В сентябре силы обороны уничтожили более 4700 воздушных целей: сколько и каких ракет было сбито
Силы обороны Украины уничтожили более 4700 воздушных целей. Источник: Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины/Telegram

В сентябре 2026 года Силы обороны Украины уничтожили более 4700 воздушных целей, в том числе крылатые и баллистические ракеты, ударные и разведывательные беспилотники. Наибольшее количество среди перечисленных ударных дронов составляли Shahed-131/136 – 2722 единицы.

Также в течение сентября украинские защитники уничтожили 24 крылатые ракеты Х-101, восемь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 12 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Также были сбиты шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69, шесть крылатых ракет "Искандер-К" и восемь противокорабельных ракет "Циркон".

Кроме того, украинские военные уничтожили 86 авиационных ракет S8000 "Бандероль".

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Среди ударных беспилотников за месяц уничтожено 2722 дрона типа Shahed-131/136 и 1935 Shahed-238. Также Силы обороны ликвидировали 1009 разведывательных беспилотников и 719 БПЛА "Ланцет".

Отдельно Воздушные силы сообщили о уничтожении более 48 тысяч беспилотников тактического уровня.

В течение сентября авиация Воздушных сил совершила более 1600 вылетов. Из них около 1300 были направлены на истребительное авиационное прикрытие.

Еще более 250 вылетов было выполнено для огневого поражения и авиационной поддержки украинских войск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 3 октября украинские воины уничтожили ещё 1750 российских захватчиков. Общие потери врага в личном составе выросли до 1 540 700 человек.

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